V Moste Kisku viac chvália, ako hania. Aj tak chcú vlastného kandidáta

Most-Híd v predošlých voľbách pred druhým kolom podporil Andreja Kisku. Väčšine oslovených členov sa útoky Smeru na prezidenta nepáčia.

12. feb 2018 o 17:57 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Pána Kisku nepoznáme, ale poznáme pána Fica. Takto odôvodnil pred štyrmi rokmi predseda vtedajšieho opozičného Mosta-Hídu Béla Bugár podporu Andrejovi Kiskovi pred druhým kolom prezidentských volieb. Kiska nakoniec premiéra Roberta Fica porazil, a hoci Smer spočiatku naňho neútočil, v poslednom období začal pritvrdzovať.

Rok pred ďalšími prezidentskými voľbami už Most, ktorý je so Smerom v koalícii, plánuje postaviť vlastného kandidáta. Bugár dnes hovorí, že to nesúvisí s pozitívnym alebo negatívnym vnímaním Kisku.

“ K vláde by mohol byť objektívny. „ Gábor Gál, šéf poslaneckého klubu Mosta-Hídu

"Prezident mnohokrát poukázal na potrebu riešiť problémy," hovorí Bugár o Kiskovi. Vyzdvihol najmä jeho postoj v oblasti školstva a zdravotníctva, kde dlhodobo upozorňuje na zlý stav.

Bugár však nesúhlasí s vyjadrením prezidenta, že Slovensko je mafiánsky štát. V čase, keď už mafiáni zomreli alebo sedia vo väzení, ho považuje za prisilné.

Kiska sa tak vyjadril po tom, keď vlani na jeseň unikli utajované daňové aj policajné dokumenty, podľa ktorých vyšetrovali jeho firmu KTAG pre krátenie dane.

V hodnotení prezidenta je dnes Bugár zdržanlivý. "Som tak uprostred," hovorí.

Útoky Smeru na prezidenta mu podľa vlastných slov neprináleží komentovať, pretože sú koaličnými partnermi.

"Ale aj ministrovi vnútra som povedal, že vyjadrenie o ovracanom lietadle bolo zbytočné a prisilné."

Fico prezidenta napríklad označuje za "bábku" v rukách svojich poradcov, minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru naňho zasa vyťahuje lety domov do Popradu a naposledy hovoril o "ovracanom lietadle", ktoré nechal po svojej služobnej ceste v Mexiku.

Bugár chcel, aby bol Kiska tvrdší