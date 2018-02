OĽaNO navrhuje zmeny v protikorupčnej legislatíve

Remišová nevidí dôvod, prečo by zmeny vládna koalícia nepodporila.

12. feb 2018 o 13:47 TASR

BRATISLAVA. Opozičné hnutie OĽaNO sa chce pokúsiť sprísniť slovenskú protikorupčnú legislatívu. Národná rada SR prerokuje v utorok (13.2.) dva jeho návrhy - novelu zákona o preukazovaní pôvodu majetku a návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu.

Podľa poslankyne hnutia Veroniky Remišovej by sa mohli stať pilierom účinného boja proti korupcii. Nevidí dôvod, prečo by ich vládna koalícia nepodporila, ak jej ide o boj proti korupcii, ako to opakovane deklaruje premiér Robert Fico (Smer).

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku

OĽaNO chce sfunkčniť zákon o preukazovaní pôvodu majetku, ktorý v roku 2010 prijala vláda Roberta Fica. Remišová poukázala, že za osem rokov jeho fungovania sa nevyskytol jediný prípad, kedy by štát na základe neho zhabal niekomu nelegálne nadobudnuté príjmy.

"Na rozdiel od iných krajín, kde tento zákon riadne funguje, je pilierom boja proti korupcii a proti praniu špinavých peňazí," podotkla s tým, že napríklad v Rumunsku pred Vianocami na základe neho zhabali majetok predsedovi vládnej strany, ktorého vyšetrujú pre podozrenie zo zneužitia eurofondov.

"Funkčný zákon o preukazovaní pôvodu majetku je jedným, ak nie základným pilierom boja proti korupcii. Je to jediná vec, ktorej sa skorumpovaní ľudia v iných krajinách boja," vyhlásila Remišová.

Remišová: Ficov zákon má diery

Ficov zákon má podľa nej veľké diery a umožňuje deklarovať ako legálny príjem aj neobvyklé obchodné operácie, napríklad kúpu akcií a ich následný predaj za mnohonásobok nadobúdacej ceny.

Návrh OĽaNO zakotvuje princíp, aby sa za legálny príjem nepovažovali príjmy z neobvyklých obchodných operácií. Návrh mení aj Trestný zákon presunutím dôkazného bremena zo súdu na páchateľa.

Ten by mal dokazovať, že nenadobudol majetok trestnou činnosťou. Inak mu bude hroziť trest prepadnutia majetku.

"Takisto vyzývame políciu, aby v tomto smere bola aktívnejšia," uviedla Remišová. Kritizovala, že podľa poslednej štatistiky za rok 2016 nepodala Národná kriminálna agentúra žiaden podnet na preskúmanie pôvodu majetku z vlastnej iniciatívy.

Návrhom celkom nového zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu vychádza podľa poslanca Gábora Grendela OĽaNO v ústrety 107.000 Slovákov, ktorí v minulosti podpísali petíciu strany #Sieť za jeho prijatie. Vládny program obsahuje takýto záväzok, vládna koalícia ho však doteraz nezrealizovala, uviedol Grendel.

"Celkom 107.000 občanov má táto koalícia úplne na háku," kritizoval. Návrh OĽaNO stanovuje povinnosť pre verejných činiteľov nakladať s verejnými prostriedkami hospodárne a účelne, ak túto povinnosť poruší, za škodu spôsobenú štátu alebo samospráve zodpovedá vlastným majetkom.

Vidia možnú priechodnosť návrhov

"Konanie voči verejnému činiteľovi na súde iniciuje z úradnej povinnosti generálny prokurátor. Ak to odmietne, môže takéto konanie iniciovať na súde aj tretia osoba, ktorej prináleží náhrada trov konania a v prípade úspechu aj podielová odmena," predstavil Grendel.

"Netvrdíme, že tento návrh je jediný a správny, ale odmietame ďalej čakať, pretože všetko nasvedčuje tomu, že pri tomto návrhu zo strany vládnej koalície zostáva len pri slovách," doplnil poslanec OĽaNO.

Opoziční poslanci vidia možnú priechodnosť ich návrhov. Ak totiž podľa Remišovej premiér usporadúva tlačové konferencie o boji proti korupcii, tak je namieste hovoriť aj o tom, akú legislatívu treba prijať, aby nebol len "dymovou clonou".

"Ak niekto deklaruje, že mu ide skutočne o boj proti korupcii a plávame v deravej lodi, ktorou napríklad zákon o preukazovaní pôvodu majetku je, nevidíme dôvod prečo jeho poslanci v parlamente by takéto zákony nemali podporiť," doplnila.