Remišová si nevie predstaviť, že Fico môže byť zvolený za ústavného sudcu

S podporou hnutia OĽaNO na post ústavného sudcu premiér rozhodne rátať nemôže.

12. feb 2018 o 14:22 SITA

BRATISLAVA. Informácia o tom, že premiér Robert Fico (Smer) zvažuje svoju kandidatúru na ústavného sudcu a spája ju práve s pozíciou predsedu Ústavného súdu SR, poslankyňu Národnej rady SR Veroniku Remišovú (OĽaNO) prekvapila.

S informáciou prišiel minulý týždeň Denník N. "Na Ústavný súd SR by nemali kandidovať minimálne súčasní politici a aktívni politici. Pán Fico je predseda najsilnejšej strany, je to premiér, je to aktívny politik a ja si neviem predstaviť, ako by bolo možné, aby sme v právnom štáte zvolili na post ústavného sudcu premiéra," povedala pred novinármi Remišová.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hnutie premiéra nepodporí

S podporou hnutia OĽaNO na post ústavného sudcu Fico rozhodne rátať nemôže.

"Priečilo by sa to všetkým princípom, ktoré v tejto otázke vyznávame. Ústavný súd SR je jedna z najzákladnejších inštitúcií štátu, zaručuje ústavnosť štátu, chráni naše ústavné práva a nie je predsa možné, aby o týchto právach rozhodoval aktívny politik," uviedla s tým, že takáto funkcia je nestranná a nemá tam čo hľadať aktívny politik.



Denník N informoval, že vo februári 2019 sa skončí funkčné obdobie deviatim sudcom Ústavného súdu vrátane predsedníčky Ivetty Macejkovej.

Fico kandidatúru zatiaľ nepripustil

"Na jeseň by mal parlament zvoliť 18 kandidátov, z ktorých prezident Andrej Kiska vyberie deväť sudcov a zároveň aj vymenuje predsedu Ústavného súdu SR," uviedol denník, ktorému informáciu potvrdilo viacero od seba nezávislých zdrojov z vládnych aj opozičných strán.

Fico by najprv musel prejsť voľbou v parlamente a následne by ho do funkcie musel vymenovať prezident.

Premiér kandidatúru zatiaľ nepripustil. „Mojou ambíciou je, a už som to niekoľkokrát zdôraznil, doviesť stranu Smer k piatemu víťazstvu vo voľbách a k štvrtej účasti vo vláde,“ zareagoval pre Denník N na otázku, či zvažuje kandidatúru.