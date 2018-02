Učíte deti moderne? Dajte o tom vedieť aj iným

Na Slovensku je veľa učiteľov a škôl, ktoré nečakajú na reformy v školstve zhora.

12. feb 2018 o 18:26 Jarmila Horáková

Minulý rok Nadácia Pontis rozbehla program na zmenu vo vzdelávaní Generácia 3.0. V čom sa odlišuje od iných vzdelávacích programov?

„Týmto ocenením plánujeme zviditeľniť prácu ľudí, ktorí už dnes vzdelávajú vo svojom okolí deti inak a môžu byť inšpiráciou pre mnohých ďalších. V horizonte desiatich rokov čakajú spoločnosť prevratné spoločenské i technologické zmeny.

Potrebujeme, aby deti neboli iba pasívnymi prijímateľmi vedomostí, ale aby dokázali samostatne premýšľať nad tým, čo ich baví, čo chcú robiť, a formovať tak vlastnú budúcnosť. Preto potrebujeme inovácie v systéme vzdelávania. V Nadácii Pontis chceme, aby každý človek mohol naplniť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné na život v 21. storočí.

Systematickú zmenu vo vzdelávaní však nedokáže samostatne spraviť jedna organizácia, jedna škola, jedna firma alebo na Slovensku dokonca ani jedna vláda. Program Generácia 3.0 je otvorenou platformou pre všetky subjekty. Zmenu totiž dosiahneme skôr, ak svoje sily spojíme.“

Ako to chcete dosiahnuť?

„V rámci programu vyhlasujeme Cenu Generácia 3.0 a odmeňujeme výnimočné vzdelávacie prístupy škôl alebo mimovládnych organizácií.

Víťazi získavajú finančný grant a všetci finalisti sa dostávajú do tzv. akcelerátora, kde im experti z rôznych oblastí bezplatne pomáhajú projekt zlepšiť. Spolupracujeme s odborníkmi na výskum vo vzdelávaní a overené riešenia plánujeme šíriť ďalej. Organizujeme regionálne stretnutia učiteľov – EDUpointy a komunikujeme s ministerstvom školstva, aby sme overené vzdelávacie prístupy presadili do systému.“

Kto sa o túto cenu môže uchádzať?

„Môžu to byť základné, stredné aj vysoké školy či mimovládne organizácie. Všetci, ktorí do vzdelávania prinášajú nové prístupy.“

Akým spôsobom sa môžu prihlásiť?

„Projekty je možné prihlasovať na stránke www.generacia30.sk do 15. februára 2018. Vybrané projekty budú v máji prezentovať svoje prístupy a hodnotiaca komisia vyberie víťaza v každej z piatich kategórií.“

Čo sa vlastne za tým názvom Generácia 3.0 skrýva?

„Názov Generácia 3.0 vyjadruje na jednej strane nový koncept vzdelávania 3.0, v ktorom vedomosti nie sú len pasívne prijímané, ale deti sa do vyučovania aktívne zapájajú. Zároveň týmto názvom chceme povedať, že vzdelávanie je pre všetkých – pre všetky generácie a ľudí s rôznorodým nadaním či znevýhodnením.“

Kto boli víťazi v prvom roku a s čím vyhrali?

„Vlani bolo prihlásených 53 projektov, z nich odborná porota vybrala 15 príkladov dobrej praxe. Cenu získala nezisková organizácia Eduma s projektom Online živej knižnice, v rámci ktorej predstavujú životné príbehy rôznych ľudí, napríklad migrantov, ľudí patriacich k menšinám a pod.

Ocenené bolo aj Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa so svojím charakterovým vzdelávaním. V škole sa snažia o to, aby študenti nezískavali iba vedomosti, ale rástli aj po osobnostnej stránke. Tretím víťazom bolo občianske združenie SOVA so stolnou hrou ChemPlay, ktorá popularizuje chémiu.“

V akých kategóriách sa súťaží?

„Projekty sa môžu prihlasovať v piatich kategóriách. Vyhľadávame projekty zamerané na rozvoj osobnosti, technologické a prírodovedné znalosti, kariérne a podnikateľské zručnosti, sociálne a občianske kompetencie. Zároveň podporujeme inovácie v systéme. Ku kategóriám sme dospeli aj s našou poradnou radou, zároveň odzrkadľujú oblasti, ktoré odborníci na vzdelávanie vo svete považujú pre budúcnosť za kľúčové.“

Kto rozhoduje o úspešných projektoch?

„Projekty hodnotí poradná rada programu Generácia 3.0 a externí hodnotitelia – experti vo vzdelávaní. Prihliadajú najmä na to, či projekt má potenciál na ďalšie šírenie.

Sledujú, do akej miery vychádza z overených skúseností, ale aj to, či sa dá uplatniť u detí a mladých ľudí s rôznorodým potenciálom, nadaním, sociálnym prostredím alebo znevýhodnením.

Zároveň hodnotia, ako je projekt finančne náročný.“

Majú tie projekty konkrétny dosah alebo sú len teoretické?

„Aby sme mohli povedať, nakoľko ocenený vzdelávací prístup zlepšuje zručnosti, vedomosti alebo postoje, spolupracujeme s odborníkmi na výskum – s Národným ústavom pre certifikované merania vo vzdelávaní, s profesorom Lukšíkom z Pedagogickej fakulty na Trnavskej univerzite v Trnave a s Martinom Kurucom z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Tí nastavujú výskumný plán a počas celého školského roka merajú dosah projektu. To, aby bol projekt efektívny a šíriteľný, je pre nás kľúčové.“

Čo je súčasťou ceny?

„Každý z víťazov získa finančnú podporu do výšky 15 000 eur a nefinančnú podporu v hodnote 20 000 eur. Ocenením sa to neskončí.

S vybranými projektmi budeme pracovať ďalej. Chceme zmerať ich dosah a overiť ich účinnosť a efektívnosť. Poskytneme im podporu odborníkov, ktorí pomôžu s nastavovaním projektu.“

Tento rok program prekročí hranice s Českom, v čom?

„Vďaka grantu od Citi Foundation sme sa stali súčasťou globálnej iniciatívy Pathway To Progress, ktorej zámerom je celosvetovo pomôcť mladým v oblasti podnikania a zamestnateľnosti. Nadviazali sme spoluprácu s českou organizáciou EDUin, ktorá bude s nami zrkadlovo realizovať program Generácia 3.0.“