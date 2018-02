Beblavý: Je kľúčové, aby ľudia cez médiá neovládali spoločnosť

Poslanci sa v pléne opäť vrátili k novele Zákonníka práce, ktorou sa majú od mája tohto roka na Slovensku zvýšiť príplatky za prácu počas noci, sviatočné dni a zaviesť sa má príplatok za víkendovú prácu. Definitívne o ňom rozhodnú v stredu (14.2.) o 11. hodine. Právnu normu plénum vrátilo do druhého čítania po tom, čo opozičný poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený) upozornil na legislatívno-technickú chybu pri zvyšovaní príplatkov za prácu pre zamestnancov v štátnej a verejnej službe. Minister práce Ján Richter (Smer) uviedol, že toto sa nedá odstrániť v rámci tretieho čítania, preto "chce vytvoriť priestor" na predloženie potrebného pozmeňujúceho návrhu. Zákon sa tak vrátil do druhého čítania.

Poslanci sa budú v stredu 14. februára o 14:00 zaoberať údajným zneužívaním vojenského obranného spravodajstva v prospech strany Sloboda a Solidarita v období pôsobenia Ľubomíra Galka vo funkcii ministra obrany. S návrhom prišiel poslanec NR SR a podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Peter Šuca (Smer) v mene troch kolaičných strán Smer, Most-Híd a SNS. Návrh podporilo 93 poslancov. Opozícia pred hlasovaním o návrhu na poslaneckom grémiu vyjadrila obavy, čo môže nasledovať. O aké obavy ide, podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd) neuviedol.

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu hnutiu OĽaNO v parlamente neprešiel. Podporilo ho iba 61 poslancov. "Základná idea návrhu vychádza z anglo-amerického konceptu žaloby 'qui tam', ktorej podstata tkvie v možnosti súkromnej osoby podať žalobu v mene štátu v situáciách, keď štátu zjavne vznikla škoda, avšak táto skutočnosť nie je adekvátne prešetrená a z politického hľadiska je takpovediac zametená pod koberec," vysvetlili Obyčajní. Návrh poslanci z OĽaNO podali pre to, že korupcia je jedným zo závažných problémov, ktoré trápia občanov SR. "Počas 25 rokov existencie SR bola verejnosť svedkom viacerých závažných káuz, v ktorých nebola nikdy vyvodená zodpovednosť," uviedli navrhovatelia.

Vládni poslanci Národnej rady SR sa nestotožnili s návrhmi zmien v energetike navrhované opozičnou stranou SaS. Prvým čítaním neprešli návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach ani návrh novelizovať zákon o energetike. Prvou novelou chceli poslanci za SaS zaviesť zverejňovanie všetkých cenových návrhov energetických monopolov a druhou novelou sa snažili zrušiť podporu ťažby domáceho uhlia slúžiaceho na výrobu elektriny v tepelnej elektrárni.Návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach predložili poslanci Karol Galek a Jana Kiššová. Chceli odkryť cenové konania na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorými sa stanovujú ceny pre energetické monopoly.

Poslanci hnutia OĽaNO neuspeli s novelou zákona o dani z príjmov, v ktorej navrhovali odstupňovanie daňového bonusu podľa toho, či má pracujúci rodič - daňovník jedno, dve alebo tri a viac detí. Parlament počas utorkového hlasovania ich návrh odmietol. Podľa poslankyne OĽaNO Anny Verešovej má v súčasnosti v porovnaní s krajinami V4 už iba Slovensko na každé dieťa rovnaký daňový bonus v sume 21,56 eur mesačne, teda približne 260 eur ročne. "Daňový bonus na deti, teda daňové zvýhodnenie pre pracujúcich rodičov sa na Slovensku v tomto roku zvýšil iba o 1,80 eura oproti rokom 2013-2017," upozornila Verešová.

Dvojicu návrhov noviel protikorupčných zákonov, a to zákona o preukazovaní pôvodu majetku a zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva z dielne hnutia OĽaNO poslanci neposunuli do druhého čítania. Remišová na tlačovej besede, kde zákony predstavila, uviedla, že zákon o preukazovaní pôvodu majetku je platný na Slovensku od roku 2010 a dodnes nepoznáme prípad, kde by štát podľa tohto zákona niekomu zhabal nelegálne nadobudnuté príjmy. V zahraničí sa podľa jej slov ľudia tohto zákona boja.

Návrh umožniť vysielanie českých rozprávok a ďalších pôvodných audiovizuálnych diel určených deťom do 12 rokov v českom jazyku neposunuli poslanci Národnej rady SR do druhého čítania. Návrh novely zákona o štátnom jazyku chceli presadiť poslanci z SaS Ondrej Dostál, Peter Osuský a nezaradené poslankyne Zuzana Zimenová a Viera Dubačová. Poslanci upozorňujú na časť znenia zákona, ktorá upravuje jazyk televízneho a rozhlasového vysielania, kde je stanovená všeobecná povinnosť vysielať v štátnom jazyku, a tiež na viaceré výnimky z tejto povinnosti.Inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť povinne dabované do štátneho jazyka. Jedinou výnimkou je vysielanie „audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby“.

Nezaradení poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý, Viera Dubačová a Simona Petrík predložili do parlamentu novelu zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá vlastníkom celoštátnych médií ukladá povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora, aby bolo možné zistiť, kto skutočne jednotlivé médiá vlastní. Ako uviedli na brífingu nezaradení poslanci a členovia nového politického subjektu SPOLU - občianska demokracia, veria, že novela zákona by mohla zachrániť nezávislosť televízie Markíza a rovnako by pomohla k vymáhateľnosti zákazu krížového vlastníctva médií, ktorý sa v súčasnosti obchádza. Odborníčka SPOLU - občianska demokracia na oblasť médií Viera Dubačová poukázala na význam médií pre demokratickú občiansku spoločnosť.