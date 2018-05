Veria v Boha a nevolia Sulíka, vznikol najväčší prieskum LGBT ľudí

BRATISLAVA. Často trpia pocitmi menejcennosti a depresiami, pretože ich verejnosť odmieta. Chceli by mať možnosť vychovávať deti, ale v súčasnej situácii sa len každý druhý z nich odváži držať s partnerom za ruku.

Iniciatíva Inakosť vydala historicky najväčší prieskum o živote lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí (LGBT) na Slovensku.

"Len na základe takýchto informácií možno presvedčiť verejnosť a štátne orgány, aby sa venovali ich situácii a pochopili, že žijú taký istý život ako ľudia z majority, ale zároveň majú problémy, ktoré im vyplývajú z nerovnoprávneho postavenia," píšu autori prieskumu.

Prieskum robili formou online dotazníka medzi augustom a novembrom 2017. Jeho výsledky reprezentujú názory a vnímanie 2088 LGBT ľudí starších ako 15 rokov. Väčšina z nich mala od 18 do 34 rokov (67,6 percent) a takmer polovica pochádza z Bratislavského kraja. Ostatné kraje sú zastúpené približne rovnakým podielom.

Náboženstvo je pre mnohých dôležité

Už v predchádzajúcich prieskumoch sa podľa iniciatívy Inakosť ukázalo, že viac ako polovica LGBT komunity sa nehlási k žiadnej cirkvi ani viere, čo môže odrážať aj odmietavý alebo rezervovaný postoj mnohých cirkví na Slovensku k tejto komunite.

27,9 percent respondentov sa pravidelne alebo nepravidelne zúčastňuje Pride pochodov v Bratislave. Pride nepovažuje za prospešný 21,2 percent opýtaných.

"Avšak tento, ako aj minulé výskumy zároveň ukazujú, že tretina opýtaných sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi, a teda neobstojí verejný obraz o LGBT ľuďoch ako o ľuďoch vo všeobecnosti neveriacich a mimo náboženských komunít," píše sa v prieskume.

V nepovinnej otázke, do akej miery je pre respondentov náboženstvo v ich živote dôležité, odpovedalo z celej vzorky 2088 opýtaných 1002 ľudí. Z nich 56,5 percent tvrdí, že považuje náboženstvo vo svojom živote za veľmi (17,1 percenta) alebo do istej miery dôležité (39,4 percenta).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Liberáli nevoliaci SaS

Opýtaní vnímajú politické dianie v kontexte LGBT práv veľmi citlivo. Až 42,2 percenta opýtaných sa domnieva, že je veľmi dôležité dať hlas tej politickej strane, ktorá podporuje práva LGBT ľudí, a že je to čiastočne dôležité, si myslí 29,2 percenta.

Najskôr to povedia mame

Keď sa v prieskume pýtali, ktorí blízki ľudia vedia o respondentoch a respondentkách, že sú LGBT, najčastejšie to vedeli mamy, a to v 61,9 percenta prípadov. Vie to až o tretinu menej otcov (42,3 percenta).

Aj keď odhalenie svojej identity (coming out) vzbudzuje v LGBT ľuďoch veľké obavy, vo väčšine prípadov nedopadne zle.

"Pozitívom je, že v prípade 86,2 percenta mám a 85 percent otcov sa ich vzťah k respondentom a respondentkám nezmenil alebo bol silnejší," tvrdia autori.

Partnerstvá berú vážne

83,7 percenta respondentov podporuje opatrenia zamerané na to, aby páry rovnakého pohlavia mali povolené spoločne si adoptovať dieťa.

LGBT ľudia sa často zoznamujú elektronicky. Viac ako 31 percent opýtaných sa so svojím partnerom/partnerkou zoznámilo cez zoznamku a 23,7 percenta v online diskusii.

Veľká väčšina opýtaných (77,6 percenta) vníma svoj vzťah s partnerom ako vážny a 13,8 percenta ako skôr vážny – a to aj doteraz kratšie trvajúcich vzťahoch.

Viac ako 40 percent považuje za hlavný problém vo vzťahu to, že ho musia tajiť pred rodinou a blízkymi.

Diskriminácia vplýva na zdravie

Veľké percento opýtaných trpí rôznymi problémami, ktoré narúšajú ich život, či už ide o vplyv na sebadôveru, psychické alebo fyzické zdravie. Výsledky ukázali, že tým viac trpia bisexuálni ľudia a transrodoví muži.

44,1 percenta respondentov sa radšej nedrží za ruky na verejných miestach.

Viac ako 80 percent respondentov považuje za najzávažnejší problém predsudky, stereotypy, nepochopenie a ignoranciu.

Takmer 40 percent z nich zažilo diskrimináciu, lebo sú LGBT, z toho 15,2 percenta za posledný rok. Vo väčšej miere hovoria o diskriminácii transrodoví ľudia, o ktorých sa v spoločnosti takmer nehovorí, ale svoju identitu nemôžu skrývať.

Najčastejšie sa nenávisť k LGBT ľuďom prejavuje vo forme vyhrážok, nadávok alebo žartov.