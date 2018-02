Galko bude pred poslancami obhajovať údajné zneužitie spravodajstva

Opozícia je podľa Natálie Blahovej na prípadné Galkovo odvolanie pripravená.

13. feb 2018 o 13:14 (aktualizované 13. feb 2018 o 16:10) TASR

BRATISLAVA. Exminister obrany Ľubomír Galko (SaS) je pripravený postaviť sa v stredu pred poslancov, obhajovať sa a zodpovedať všetky otázky okolo údajného zneužívania Vojenského obranného spravodajstva z čias jeho éry.

Povedal to v utorok novinárom s tým, že povie všetko, čo bude vzhľadom na stupeň utajenia možné.

Na druhej strane si myslí, že motiváciou koalície hovoriť o tejto sedem rokov starej kauze je snaha o prekrytie škandálov. Neberie ani argument, že nasadenie odposluchov bolo súdom odobrené na základe nepravdivých a skresľujúcich informácií.

"O tom musí predsa rozhodnúť súd. Ide len o diskreditáciu Galka," odkázal s tým, že kým nebude opačný verdikt súdu, verí, že VOS nebolo zneužívané.

"Kľúčové je, že odposluchy boli vykonávané so súhlasom súdu. Ak ich chce niekto spochybniť, nech to urobí na súde. Chodím po regiónoch a na túto kauzu sa ma nikto nepýta," dodal.

Koalícia má dve možnosti

Väčšina pléna v utorok na návrh Petra Šucu (Smer) odhlasovala, že sa bude v stredu popoludní zaoberať údajným zneužívaním VOS v čase, keď bol Galko ministrom obrany.

Podľa informácií agentúry SITA má koalícia pri tomto rokovaní pripravené dva alternatívne návrhy.

Buď má padnúť návrh na odvolanie Galka z funkcie predsedu parlamentného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, alebo má NR SR schváliť výzvu, aby Galko odstúpil sám.

Návrh prišiel po tom, čo minulý týždeň parlament mimoriadne rokoval o modernizácii slovenskej armády. Debata neraz skĺzla ku Galkovým údajným prešľapom na ministerstve.

Opozícia mieni držať spolu

Opozícia je na prípadné odvolanie Galka pripravená. Ako potvrdila v utorok pre agentúru SITA predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová, ak by koalícia Galka odvolala, predsedovia aj podpredsedovia výborov z opozičných strán odstúpia.

„Všetky strany sa zachovajú veľkoryso a kolegiálne, lebo je to nátlaková a mocenská hra koalície. Bude to teda forma protestu z našej strany proti tomuto nátlaku,“ informovala.

Podľa podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka základné pravidlo parlamentnej demokracie je o tom, že ak opozícia dostane pomerný počet predsedov výborov, tak koalícia do toho nezasahuje.

„Opozícia môže navrhnúť toho, koho považuje za vhodného. O komkoľvek môžu byť pochybnosti. Buď rešpektujeme pomerné zastúpenie, alebo to nerešpektujeme,“ povedal Krajniak.

Galkova kauza

Galko už skôr v blogu uviedol, že Smer otvoril prevarenú, sedem rokov starú pseudokauzu "Odpočúvania novinárov".

V blogu zároveň pripomína, že vyšetrovanie ešte v roku 2015 preukázalo, že do nasadzovania odposluchov nijako nezasahoval a že všetci svedkovia, ktorí vo VOS nasadzovanie informačno-technických prostriedkov (ITP) nejakým spôsobom riešili, vypovedali, že nevydal ani jediný pokyn alebo rozkaz na nasadenie ITP, "že VOS konala autonómne a všetci dôstojníci VOS konali výlučne na základe vlastných poznatkov alebo poznatkov svojich podriadených".

"Od tohto dňa je moje meno v tejto pseudokauze definitívne očistené a pre mňa prestala existovať," dodal Galko a poukázal, že vyšetrovanie a dokazovanie robila polícia pod vedením Roberta Kaliňáka (Smer).

Na samotný Šucov návrh hovoriť o tom v pléne zatiaľ nereagoval.

Matovič chce počuť vysvetlenie

Líder OĽaNO Igor Matovič v utorok novinárom povedal, že ak sú podozrenia voči exministrovi pravdivé, Galko nemá v politike čo robiť.

Matovič to povedal s tým, že on sám má len informácie z médií a chce počuť vysvetlenie.

"Mám len mediálne informácie a neviem to posúdiť. Ak je to pravda, bol by to obrovský problém. Ja sa rád dozviem, ako to bolo, z Galkových úst, aj na rokovaní v parlamente. Chcem vedieť pravdu," povedal Matovič.