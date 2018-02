Nicholsonová sa s podozreniami o Lučanskom obrátila na Kaliňáka

Ministerstvo vnútra nazrelo do majetkového priznania Lučanského, byt na Floride priznal.

13. feb 2018 o 17:35 SITA

BRATISLAVA. Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) sa obracia na ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer), na Generálnu prokuratúru SR a na orgány činné v trestnom konaní s podozrením z porušenia povinnosti policajta, riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra Milana Lučanského.

Ako povedala v utorok na tlačovej besede, má k dispozícií listy a nahrávky ako dôkazy na Lučanského, ktorý mal údajne nezákonným spôsobom nadobudnúť apartmán na Floride a podieľať sa na vydieraní podnikateľov z okolia Žiliny.

"Mne prináleží to odstúpiť orgánom činným v trestnom konaní," povedala s tým, že problémom podľa nej nie je cena apartmánu, ale spôsob, akým bol nadobudnutý.

Informáciu o podozrení z trestnej činnosti vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa odstúpila aj Generálnej prokuratúre SR.

Napísala Kaliňákovi

S podozrením z porušenia povinností policajta sa v liste Nicholsonová obrátila aj na Kaliňáka.

Poslala mu e-mailovú správu a ďalšie listinné materiály od Michala Chynoradského, týkajúce sa podozrenia z trestnej činnosti príslušníka PZ Milana Lučanského, ako aj okolností kúpy apartmánu na Floride. Lučanský sa podľa jej slov vyhrážal aj Chynoradskému.

"Taktiež viem, že vydieral podnikateľov z okolia Žiliny, ktorí robia DPH podvody, aby mu zaplatili 40 percent a on sa postará o to, že mu nepošle domov návštevu," citovala Nicholsonová zo správy od Chynoradského.

Ako zdôraznila, prípad jej neprináleží hodnotiť. "Z nejasných okolností (prevody finančných prostriedkov cez tretie osoby) nadobudnutia nehnuteľnosti - apartmánu v meste Sarasota v štáte Florida vyvstáva možné porušenie povinnosti policajta uvedené v zákone o štátnej službe príslušníkov PZ. Uvedené Vám preto zasielam, aby ste ako príslušný orgán vo veci konali a rozhodli," píše v liste adresovanom Kaliňákovi podpredsedníčka NR SR.

Lučanský ukázal majetkové priznanie

Lučanský má podľa tlačového odboru rezortu vnútra absolútnu dôveru Kaliňákovho ministerstva.

"Do majetkového priznania má zo zákona prístup len nadriadený policajta a samotný policajt. Po požiadaní gen. Milana Lučanského nám dovolil nazrieť do majetkové priznania, kde je priznané, že on a jeho manželka vlastnia jeden podiel nehnuteľnosti v USA," informovalo ministerstvo.

Ministerstvo pripomína, že Milan Lučanský je jedným z policajtov, ktorý sa nebál vyšetrovať členov podsvetia v čase, keď to iní policajti či prokurátori z obavy o svoj život odmietli.

"Aj vďaka jeho práci sú dnes ľudia ako Černák za mrežami na doživotné tresty, preto má našu absolútnu dôveru," vyhlásilo ministerstvo.

Chynoradský podľa Lučanského klame

Na uniknutej nahrávke hovorí podnikateľ Michal Chynoradský, ktorý bol v minulosti stíhaný, o Lučanského byte na Floride. Ten mal šéf policajnej inšpekcie údajne získať za nelegálne zarobené peniaze.

Podnikateľ Michal Chynoradský šíri podľa Lučanského nepravdivé a vymyslené veci. Jeho kroky Lučanský vníma ako pomstu človeka, ktorému odmietol v minulosti pomôcť.

"O čom svedčí aj nahrávka, ktorú si sám nahral a sám ju aj poslal do médií," uviedol Lučanský v stanovisku, ktoré sprostredkovalo ministerstvo vnútra.

Podnikateľ Chynoradský bol v minulosti stíhaný a na spomínanej nahrávke, o ktorej informoval denník Sme, hovorí o Lučanského byte na Floride. Ten mal šéf policajnej inšpekcie údajne získať za nelegálne zarobené peniaze. Lučanský to odmieta.

"Dvojizbový byt na Floride sme pôvodne kúpili štyria. Ja, môj syn a dvaja kamaráti. Tí sa nakoniec rozhodli kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť a byt je dnes napísaný na syna. Vyplatenie bývalých spolumajiteľov viem, samozrejme, vydokladovať," uviedol.

Zdôraznil, že dvojizbový byt v USA je lacnejší ako garsónka v Bratislave. "Keďže som predal staršiu nehnuteľnosť na Slovensku, nemusel som si na to brať hypotéku, obaja s manželkou slušne zarábame, mali sme našetrené peniaze," vysvetlil Lučanský.

Uviedol tiež, že Chynoradského spoznal v USA. "Keďže táto postava je známa aj v kruhoch Slovákov, ktorí tam žijú. Je tam veľa Slovákov, ktorých nepoznám a nie je možné, aby som si všetkých prelustroval v policajných databázach. A z pohľadu zákona to nie je ani možné," doplnil.

Lučanský ďalej tvrdí, že keď sa prevalila Chynoradského trestná minulosť a "veci, ktoré narobil v USA", podnikateľ najprv prosil, aby mu pomohol.

"Odmietol som. Potom navrhoval, že bude polícii donášať na ľudí, členov bankomatovej mafie. Aj to som odmietol. Následne som cestou bezpečnostných orgánov v USA informoval o podozrivých aktivitách tohto pána a nakoniec bol z USA vyhostený," opísal Lučanský, ktorý teda za Chynoradského krokmi vidí pomstu.