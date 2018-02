Sociálne slabé deti nedostanú povinnú bezplatnú predškolskú dochádzku

Prvá tohtoročná schôdza Národnej rady SR sa pomaly blíži ku koncu. Poslanci majú na programe už len pár návrhov zákonov. V závere deviateho rokovacieho dňa 26. schôdze hovorili o zrušení doplnkových ordinačných hodín a zavedení bezplatného objednávania.

"Navrhuje sa zrušiť možnosť lekárov alebo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zriadiť si doplnkové ordinačné hodiny, počas ktorých by sa pacienti mohli objednať na vyšetrenie a toto vyšetrenie by bolo spoplatnené sumou do výšky 30 eur," uvádza sa v návrhu OĽaNO.

Ďalší deň čaká poslancov rozhodovanie o zvýšení príplatkov za prácu a o zavedení 13. a 14. platu. A diskusia o údajnom zneužívaní Vojenského obranného spravodajstva v prospech SaS bývalým ministrom obrany Ľubomírom Galkom.

Tému si vyžiadala koalícia. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer) má verejnosť právo vedieť, že SaS je riziko pre demokraciu. Liberáli jeho slová odmietajú. Opozícia avizovala, že pokiaľ Galka odvolajú z funkcie predsedu výboru, odstúpia na protest aj ďalší.