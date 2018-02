Ministerstvo je na možnú žalobu Babiša podľa Kaliňáka pripravené

14. feb 2018 o 14:08 SITA

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra je pripravené čeliť prípadnej žalobe českého politika Andreja Babiša v súvislosti s jeho evidenciou v zväzkoch ŠtB. Po rokovaní vlády to v stredu uviedol minister vnútra Robert Kaliňák.

"ŠtB už dnes neexistuje a to sa bude súd musieť vysporiadať s tým, kto je nástupnícka organizácia. Priznám sa, že z tohto pohľadu nemám dobrý pocit, že by sme mali byť nástupníckou organizáciou ŠtB. Skôr si myslím, že by to bolo bývalé federálne ministerstvo vnútra," povedal.

Kaliňák súčasne dodal, že spisy následne prešli pod národné ministerstvá a potom pod organizácie, ako je náš Ústav pamäti národa.

Spisy agentov ŠtB

Podľa ministra disponuje ministerstvo len spismi osôb, ktoré boli aktívne aj po rokoch 1989, respektíve 1993. Boli to zväčša mladí príslušníci, ktorí slúžili v rôznych pozíciach v ŠtB iba veľmi krátko.

"Tí, ktorí sú dnes považovaní za bezpečnostné riziko podľa nášho zákona a pravidiel národného bezpečnostného úradu, sú už dávno mimo, pretože toto sa definitívne zlomilo ešte v roku 2004. Takže z nášho uhla pohľadu my nijakými takýmito spismi nedisponujeme," dodal Kaliňák s tým, že s Babišom sa o tejto téme nerozprával.



Babiš o možnej žalobe proti slovenskému rezortu vnútra hovoril ešte v októbri minulého roka v reakcii na verdikt Ústavného súdu, ktorý v rámci Babišovho sporu s Ústavom pamäti národa skonštatoval, že Najvyšší súd ako aj Krajský súd v Bratislave svojím postupom v kauze porušili základné ústavné práva ÚPN.

Ústavný súd tak zrušil nielen uznesenie Najvyššieho súdu, ale aj rozsudok Krajského súdu Bratislava a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Krajský súd v Bratislave následne koncom januára tohto roku zamietol žalobu politika proti ÚPN z dôvodu, že ústav konal podľa zákona.

Spor s Ústavom pamäti národa

Andrej Babiš je pôvodom Slovák a politik s českým občianstvom. Podľa doteraz zverejnených dokumentov pochádzajúcich z archívu Ústavu pamäti národa bol Babiš evidovaný ako dôverník, neskôr údajne podpísal viazací akt a stal sa tak agentom ŠtB.

Okresný súd Bratislava I v júni 2014 neprávoplatne rozhodol, že je Andrej Babiš vo zväzkoch ŠtB evidovaný neoprávnene.

Ústav pamäti národa sa proti rozhodnutiu odvolal. Odvolací krajský súd v júni 2015 pôvodný rozsudok potvrdil.

ÚPN proti tomuto rozhodnutiu podal v novembri 2015 dovolanie k Najvyššiemu súdu, pretože sa domnieval, že rozhodnutie nižších inštancií bolo založené na nezákonných dôkazoch. Najvyšší súd však dovolanie zamietol. ÚPN proti tomu podal sťažnosť na ústavný súd.