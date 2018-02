Rokovanie o Galkovi poslanci odložili, z výboru odmieta odstúpiť

Koalícia Galka žiada, aby sa do marca vzdal funkcie šéfa Osobitného kontrolného výboru činnosti NBÚ.

14. feb 2018

BRATISLAVA. O údajnom zneužívaní vojenského obranného spravodajstva v prospech strany Sloboda a Solidarita v období pôsobenia Ľubomíra Galka vo funkcii ministra obrany dnes poslanci rokovať nebudú.

S návrhom preložiť tento bod programu na nasledujúcu schôdzu NR SR prišiel do pléna poslanec NR SR Peter Šuca (Smer) v mene trojice koaličných strán.

Témou sa budú poslanci zaoberať hneď na začiatku marcovej schôdze. Dôvodom preloženia sú medializované informácie o vážnom ochorení Ľubomíra Galka.

Žiadajú ho aby odstúpil

Ako dôvod Šuca uviedol, že koaličné strany nepovažujú za vhodné sa témou za súčasných okolností zaoberať. Galka však žiadajú, aby sa do marcovej schôdze vzdal funkcie predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ.

"Ak tak neurobí, vládni poslanci sa nebudú na výbore zúčastňovať," povedal Šuca.

„Parlament sa má dnes zaoberať vážnymi podozreniami smerujúcimi ku Galkovi v známej kauze nelegálneho odpočúvania novinárov, zamestnancov rezortu obrany či obyčajných ľudí. Sám tento prípad vnímam citlivo, lebo jednou z obetí odpočúvaní vojenskou tajnou službou pod vedením vtedajšieho ministra Galka v roku 2011 som mal byť aj ja ako hovorca opozičnej strany Smer,“ uviedol pre agentúru SITA poslanec Erik Tomáš (Smer).

Návrh presunúť tento bod programu podporilo 66 poslancov.

Galko odklad nežiadal, odstúpiť odmieta

"Pán Galko to má v rukách. Ak odstúpi z výboru, ten bod ani nemusí byť. Kým bude predsedom výboru, poslanci vládnej koalície naň nepôjdu a výbor bude nefunkčný," uviedol podpredseda parlamentu a predseda Mosta-Híd Béla Bugár.

Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák potvrdil, že budú trvať na Galkovom odchode. Tvrdí, že koalícia ale ešte nevie, či Galka odvolá, ak sám neodstúpi. Nazdáva sa, že na základe medializovaných informácií by Galko nemal šéfovať výboru.

Bugár pripomenul, že podľa medializovaných informácií sa malo VOS za Galkových čias zneužívať v prospech SaS. Uviedol, že u odpočúvaných sa mal zisťovať názor na SaS. "To je v obžalobe a to je katastrofa," povedal Bugár.

Ľubomír Galko žiadal, aby sa o bode rokovalo tak, ako pôvodne poslanci navrhovali.

"Neriešte môj zdravotný stav, o mňa sa starajú lekári a starajú sa dobre a majú moju dôveru. Ja som pripravený sa obhajovať a zodpovedať všetky otázky," povedal v pléne.

Po hlasovaní dodal, že rozhodnutie rešpektuje, avšak chcel k téme vystúpiť mimo bežného rokovania. Poslanci mu to neumožnili.

V súvislosti s presunutím diskusie ešte vyhlásil, že koalícia tak ukázala, ako veľmi to je pre ňu dôležitá téma.

"V jeden deň to zvolajú, na druhý deň to neplatí. Čo o mesiac už to bude všetko v poriadku? Oni neriešia veci, ktoré sú podstatné pre Slovensko, ale len veci, či môžu politickému súperovi ublížiť. A keď zistia, že by sa to mohlo otočiť proti nim, potom sa stiahnu," povedal Galko.

Z funkcie predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ odstúpiť odmietol. "Tá výzva je smiešna. Neprichádza to do úvahy. Svoju robotu si plním poctivo," uviedol Galko. Zároveň uviedol, že za súčasného zdravotného stavu je funkcia predsedu výboru na konci jeho hodnotového rebríčka.

Plénum pokračovalo v rokovaní o poslaneckých návrhoch zákonov. Hlasovať o nich budú až vo štvrtok dopoludnia.