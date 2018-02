Minister, ktorý robí zmeny a potom ich koriguje. Tomáš Drucker

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker a muž v pozadí - premiér Robert Fico. Premiér ho pri ozdravnom pláne VšZP ponížil a keď konečne presadil možnosť objednať sa u lekára na konkrétnu hodinu Fico povedal, že to možno zruší. (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA. Na sociálnej sieti ho sleduje vyše 20-tisíc ľudí. Viac ako dvojku Smeru, ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Vo svojich statusoch sa vyznáva z lásky k manželke Lucii, na ktorú je napísaný ich nedávno kúpený apartmán na Floride.

Zastáva sa tehotných žien, ktoré by podľa neho nemali platiť desaťeurový poplatok na urgentoch, hoci ho sám zaviedol. Chce zachrániť svidnícku pôrodnicu, hoci do prvej ligy nemocníc, v ktorých by mali byť vybudované nové urgentné príjmy, ju nezaradil.

Niekdajší spolupracovník pravicových politikov z KDH a SDKÚ Tomáš Drucker prijal po voľbách v roku 2016 ako vtedajší šéf pošty ponuku Smeru stať sa ministrom zdravotníctva. Do najsilnejšej vládnej strany síce nevstúpil, ale bol na jej sneme a nevynechal ani tradičné turné Smeru, ktoré robí každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.

Drucker: Šikovný manažér zviazaný Smerom

Napriek tomu všetci - pravičiari či ľavičiari, odborníci alebo laici - vkladali do neho pred dvomi rokmi veľké nádeje. Lekárom dokonca neprekážalo, že nie je z ich brandže, a oceňovali, ako rozumne hovorí.

Po dvoch rokoch však veľké nádeje vystriedalo vytriezvenie. Viacerým ľuďom zo zdravotníctva prekáža, že je príliš naviazaný na svoj imidž a funkciu, na udržaniu ktorých robí príliš veľké kompromisy. Nemálo reforiem, ktoré presadil, následne zmenil. Ako napríklad doplnkové ordinačné hodiny, ktoré presadzoval na dvakrát a na tretí sa z popudu premiéra Roberta Fica (Smer) zrejme zrušia.

Napriek tomu nemálo odborníkov tvrdí, že Drucker je zatiaľ najlepším ministrom zdravotníctva, akého kedy Smer postavil.

Veľké očakávania a sklamania

"Naozaj vzbudil veľké očakávania. O to je potom horšie, že nielenže ich nenaplnil, ale presadili v podstate hlúposti, niektoré možno v rozpore s ústavou," hovorí o Druckerovi Rudolf Zajac, bývalý minister zdravotníctva za druhej vlády Mikuláša Dzurindu (SDKÚ).

Ako príklad uvádza desaťeurové spoplatnenie ošetrenia na urgente.