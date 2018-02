Fico kritizuje župy. Plytvajú vraj peniazmi, keď tvoria na školách odbory bez uplatenia

Podľa ministra Richtera župy v školstve nie vždy reagovali na potreby trhu práce.

15. feb 2018 o 11:19 (aktualizované 15. feb 2018 o 13:54) TASR

BRATISLAVA. Vyššie územné celky (VÚC) vytvárajú na stredných odborných školách odbory, s ktorými sa absolventi nevedia uplatniť a plytvajú tak verejnými financiami.

Upozornil na to na štvrtkovej konferencii o prognóze na slovenskom trhu práce v Bratislave premiér Robert Fico (Smer).

Fico kritizuje odbory na školách

Ročne prichádza na trh práce približne 30-tisíc absolventov stredných škôl, až 63 percent z nich nenastupuje na pozície v odboroch, ktoré vyštudovali. Pri vysokoškolákoch je to 57 percent.

"Je mimoriadne dôležité, aby štruktúra najmä odborného školstva zodpovedala vývoju štruktúry pracovných miest," zdôraznil Fico.

Zároveň uviedol, že samosprávy otvárajú na stredných odborných školách také odbory, v ktorých si absolventi nevedia nájsť uplatnenie, napríklad animátori voľného času, propagační grafici, reštaurátori.

Najväčší problém pritom podľa prognóz budú mať zamestnávatelia v strojárskom priemysle, konštatoval premiér.

"Považujem takýto prístup za trestuhodné plytvanie verejnými financiami," dodal s tým, že absolvent na pozícii v odbore, ktorý nevyštudoval, sa musel rekvalifikovať a štát tak míňa ďalšie prostriedky.

"Ročne vynakladá štát zhruba 250 miliónov eur na neuplatniteľné štúdium mladých ľudí," vyhlásil Fico.

Žiada väčšiu kontrolu žúp

Podľa Fica bolo veľkou chybou, keď sa pri vznikaní VÚC nezaviedli žiadne kontrolné páky pri ich riadení. Doplnil, že v niektorých oblastiach bude potrebná vyššia centralizácia VÚC a väčšie zosúladenie.

"Potrebujeme posilniť vplyv krajských rád pre odborné vzdelávanie, v ktorých sú zastúpení predstavitelia zamestnávateľov i úradov práce na rozhodovanie samosprávnych krajov o štruktúre stredných a odborných škôl," skonštatoval.

Podľa neho treba rozhodovať aj o počtoch študentov pre jednotlivé študijné a učebné odbory so zohľadnením maximálneho počtu študentov v jednej triede.

Richter súhlasí s Ficom

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter s Ficom o odboroch bez uplatnenia súhlasí. Situáciu by mal zmeniť zákon o odbornom vzdelávaní, ktorý je v súčasnosti otvorený na ministerstve školstva.

Ten by mal vytvoriť podmienky na to, aby školy zohľadňovali potreby trhu práce na základe prognózy jeho vývoja.

Podľa Richtera je potrebné zmeniť, že vyššie územné celky (VÚC) v školstve nie vždy reagovali na potreby trhu práce.

"Jednoducho VÚC budú musieť ďaleko viac sledovať podmienky na trhu práce, prognózy a podľa toho voliť jednotlivé učebné odbory," priblížil minister práce cieľ zákona s tým, že systém na báze dobrovoľnosti sa neosvedčil.

"Preto sme zadali projekt s istou prognózou potrieb vývoja na trhu práce na horizont 5 - 7 rokov, aby sme teraz vedeli vzhľadom na to, že na ministerstve školstva je v súčasnosti otvorený aj zákon o odbornom vzdelávaní, vytvoriť legislatívno-technické až právne podmienky pre to, aby školy v maximálnej miere zohľadňovali výsledky prognóz, to znamená potreby trhu práce," zdôraznil, pričom zámerom by nemalo byť odobratie právomocí zriaďovateľom, ale určenie toho, aké sú potreby trhu práce.

Podľa prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Jozefa Kollára je veľmi potrebné pre trh práce duálne vzdelávanie.

To treba podporiť aj z pohľadu ministra práce. "V plnej miere podporujeme preto ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstvo školstva v pripravovanom zákone," dodal Kollár.

Štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová uviedla, že spolupráca oboch rezortov je pri tomto zákone veľmi dôležitá.

"Je to momentálne na vnútornom pripomienkovom konaní. Pevne veríme, že sa dostane do parlamentu v termínoch, aby vstúpil do platnosti od 1. septembra 2018," spresnila.