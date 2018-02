Slovensko je v separovaní odpadu na chvoste Únie

Nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov od roku 2019 zvýši poplatky za skládkovanie.

15. feb 2018 o 14:58 TASR

BRATISLAVA. Slovensko je na chvoste v Európskej únii, čo sa týka separovania komunálneho odpadu. Je preto načase urobiť rázne kroky, aby sa krajina rozbehla správnym smerom.

Vo štvrtok to vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) počas návštevy Základnej školy Pavla Horova v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, kde predstavil vzdelávací projekt Triedim, triediš, triedime.

Ten nasleduje ako ďalšie opatrenie po spoplatnení ľahkých plastových tašiek, ktoré má znížiť ich používanie Slovákmi, a jeho cieľom je podporiť budovanie návykov smerujúcich k ochrane životného prostredia. Zapojilo sa doň už takmer 300 základných škôl.

Pomerne lacné skládkovanie

Zlou situáciou pri separovaní odpadu minister odôvodnil potrebu zmeny odpadovej politiky. Prinesie ju nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý od roku 2019 zvýši poplatky za skládkovanie.

"Tie čísla sú veľmi zlé. Slovensko je medzi prvými v Európskej únii, čo sa týka miery skládkovania," poukázal Sólymos na to, že na Slovensku končí až 67 percent odpadu na skládkach, napríklad v susednom Rakúsku sú to iba 4 percentá.

Kým však na Slovensku stojí uloženie tony odpadu päť až šesť eur, v Rakúsku je to až 70 eur a v ďalších okolitých štátoch od 20 eur.

"Momentálne sme na chvoste, čo sa týka skládkovania. Takže je na čase urobiť rázne kroky, aby sme sa rozbehli správnym smerom, aj keď nie vždy sú potrebné opatrenia aj dobre vítané, ale tie kroky jednoducho musíme urobiť," povedal Sólymos.

Verí, že nájde podporu v parlamente. Systém chce nastaviť motivačne. Ak sa obciam podarí zdvihnúť mieru separovania, poplatky za skládkovanie im môžu dokonca klesnúť. Za vytriedený odpad totiž v zmysle nového zákona o odpadoch, neplatia.

"Keď bude separovať 50 percent, tak poplatok bude klesať. Tak by nemuseli platiť viac ani občania, len jednoducho musia začať intenzívnejšie triediť," zdôraznil.

Vzdelaním proti odpadu

Jedným z pilierov boja proti skládkam na Slovensku je podľa šéfa envirorezortu vzdelávanie.

Projekt Triedim, triediš, triedime sa zameriava na triedenie troch najčastejšie sa vyskytujúcich komodít - plastov, papiera a skla.

Pilotnú fázu spustilo ministerstvo minulý školský rok v krajských mestách, teraz sa projekt rozširuje do okresných miest. Podľa generálneho riaditeľa Slovenskej agentúry životného prostredia Mateja Ovčiarku je tu záujem ešte väčší.

"Posledné číslo, ktoré mám, je 179 škôl a 1537 zapojených tried, takže dnes hovoríme o tom, že máme spolu takmer 3000 tried, kde tie súpravy na triedený zber odpadu sú rozdistribuované a pomáhajú životnému prostrediu na Slovensku," ozrejmil.

Celkovo je pripravených 5000 súprav na triedenie a informačných tabúľ, ktoré sa umiestňujú priamo do tried. Ovčiarka preto vyzval aj ďalšie školy, aby sa neváhali do projektu zapojiť.

Riaditeľ ZŠ Pavla Horova Miloš Marko vysvetlil, že projekt je realizovaný na prvom stupni medzi deťmi vo veku od šesť do desať rokov.

"Pokiaľ tieto deti sa to naučia, tak dokážu zmeniť aj spôsob triedenia odpadu v samotných rodinách. Upozornia rodiča alebo staršieho súrodenca, že toto nepatrí tam, ale patrí to sem," priblížil Marko cieľ ich snaženia.

"Pokiaľ to začneme robiť u týchto najmladších, tak postupne nám bude dorastať generácia, ktorá to už bude brať ako samozrejmosť, nie ako povinnosť. To znamená, že im príde úplne samozrejmé, že odpad triedime a tak robíme niečo pre životné prostredie," doplnil.

kos vs