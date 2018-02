Polícia ukončila vyšetrovanie kuchára z Čistého dňa

Zamestnanec Čistého dňa bol obvinený z toho, že zneužil 14-ročnú chovankyňu. Vyšetrovanie prípadu Borisa Kollára stále prebieha.

BRATISLAVA. V čase, keď ministerstvo práce oficiálne zrušilo akreditáciu zariadeniu pre drogovo závislých ľudí Čistý deň, posunulo sa aj vyšetrovanie zneužívania ich mladistvej chovankyne.

Trnavská vyšetrovateľka ešte 3. októbra minulého roka obvinila 25-ročného Jakuba Fila za zločin sexuálneho zneužívania. Filo bol najprv klientom centra a neskôr v zariadení ostal pracovať na dohodu ako kuchár.

Polícia vyšetrovanie skončila a posunula spis na krajskú prokuratúru v Trenčíne. Prokuratúra má rozhodnúť o tom, či Fila obžaluje. Polícia ani prokuratúra sa však k tejto otázke nevyjadrili.

„Vyšetrovanie v predmetnej trestnej veci bolo skončené. V súčasnosti prokurátorka krajskej prokuratúry preskúmava predložený spis,“ povedal Marián Sipavý, hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín.

Po preskúmaní spisu krajská prokurátorka rozhodne, či podá obžalobu na súd, alebo spis vráti polícii. Riaditeľ Čistého dňa Peter Tománek pre SME povedal, že o vyšetrovaní nemá zatiaľ nové informácie.

Čo sa v zariadení stalo

V blogu zo septembra 2016, ktorý spustil celú kauzu, poslankyňa SaS Natália Blahová napísala, že v Čistom dni terapeut znásilnil chovankyňu. Neskôr sa ukázalo, že matka vtedy 14-ročnej Natálie podala na Fila trestné oznámenie za zneužívanie jej dcéry.

„Dotyčný udáva, že mali spolu sexuálny styk, dieťa tvrdí to isté, že styk bol dobrovoľný, bol na rozlúčku a bol niekedy v marci 2015,“ opísal situáciu riaditeľ centra Peter Tománek v diskusii časopisu Týždeň.

Niektorí rodičia alebo klienti na začiatku kauzy tvrdili, že im Fila predstavili ako ergoterapeuta, teda človeka, ktorý pomáha chovancom zaradiť sa do bežného života pomocou manuálnej práce. Tománek túto informáciu poprel.

Kuchár aj chovankyňa sex priznali, polícia zisťovala, či kuchár vedel o tom, koľko má dievča rokov. Filo v rozhovore pre Nový čas v októbri povedal, že o jej veku nevedel.

„Bola vyspelá a nemal som dôvod pýtať sa jej na to, koľko má rokov. Vôbec mi to nenapadlo,“ povedal vtedy Filo.

Kollárove správy stále vyšetrujú

Keď sa prevalila kauza s kuchárom, šéf strany Sme rodina zverejnil jeho fotografiu na facebooku, nadával mu a vyzval ľudí, aby ho opľuli, keď ho stretnú.

O pol roka neskôr v marci 2017 vysvitlo, že aj on navrhoval sex neplnoletej chovankyni v Čistom dni. Hoci diskusiu na internete opisoval ako flirtovanie, dodal, že z takýchto diskusií má päť detí.

Keď ho začala vyšetrovať polícia, rovnako ako kuchár, aj on argumentoval tým, že o veku chovankyne nevedel.

„Stále to bolo to isté. Stále tie isté otázky, či som vedel, koľko má rokov. No nevedel som, samozrejme, nevedel,“ opísal výsluch na polícii Kollár.

V súčasnosti prípad ešte stále aj po takmer roku vyšetrujú elitní policajti z Národnej kriminálnej agentúry.

Druhý zamestnanec

Blahová upozorňovala aj na zástupcu riaditeľa, ktorý podľa nej na chate počas terénnej terapie nakúpil alkohol a na izbu pozval tri dievčatá.

„Do alkoholu im kvapkal tramal a potom ich brutálne znásilnil,“ píše Blahová na svojom blogu. Tramal je silný liek na upokojenie.

Polícia najprv trestné stíhanie proti zástupcovi riaditeľa vo veci znásilnenia uzavrela s tým, že skutok nie je trestným činom. Neskôr ho obnovila.