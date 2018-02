Povinnú predškolskú dochádzku by mali mať podľa Ravasza všetky deti

Slovensko si podľa splnomocnenca nemôže dovoliť ďalšiu stratenú generáciu.

15. feb 2018 o 16:11 TASR

BRATISLAVA. Povinnú predškolskú dochádzku by mali mať všetky deti na Slovensku a nie iba rómske.

Na začiatok by mohla byť jednoročná, postupne by sa mohla rozšíriť a do škôlok by časom mohli deti chodiť povinne už od troch rokov.

Takto by si to predstavoval vládny rómsky splnomocnenec Ábel Ravasz (Most-Híd), podľa ktorého by to pomohlo rómskym deťom.

Zdôrazňuje potrebu prijať okamžité kroky v prospech rómskych detí. "Nemôžeme si dovoliť ďalšiu stratenú generáciu," vyhlásil.

Pomoc pre rómske deti

Poukázal, že s ministerkou školstva Martinou Lubyovou (nom. SNS) hovoril o viacerých krokoch.

Najmä o povinnej predškolskej dochádzke, o finančnej pomoci chudobným deťom a tiež o diagnostike aj rómskych detí na úrovni základných škôl.

"Aby sa rómske deti nedostávali do špeciálnych škôl len preto, že nevedia po slovensky," vysvetlil na tlačovej konferencii v Bratislave.

Predškolská dochádzka

V súvislosti s povinnou predškolskou dochádzkou uviedol, že ju treba zaviesť pre všetky deti.

"Keď dáme škôlku len istej skupine, vznikne napätie, etnický konflikt. Keď ju dáme celoplošne, dávame aj starostom povinnosť vytvoriť kapacity v škôlkach," povedal s tým, že to funguje aj v okolitých krajinách.

Podľa Ravasza by bolo treba asi 10.000 nových miest v škôlkach. Poukazuje, že v škôlkach by mohli vzniknúť aj pracovné miesta, napríklad v kuchyni.

Dodal, že postupne, ak by sa jednoročná povinná predškolská dochádzka osvedčila, mohla by sa rozšíriť a do škôlok by povinne chodili už trojročné deti.