Nahlásila korupciu, NAKA prípad odmietla riešiť

Koľko podnetov ľudí na korupciu končí v koši, polícia nehovorí. Ľudia sklamaní z nevyšetrenia svojich podnetov sa však začínajú ozývať sami.

15. feb 2018 o 19:37 Peter Kováč

BRATISLAVA. Keď Bratislavčanka Zlatica Kinčeková začula na schôdzi vlastníkov bytov tlmočenú požiadavku na 'všimné' pre úradníčku pozemkového fondu, nepozdávalo sa jej to.

Úplatok tristo eur podľa jej slov pýtal od obyvateľov panelákového domu správca bytovky, ktorý sa snažil vybaviť povolenie na vybudovanie nového stojiska na kontajnery.

Obyvatelia naň čakajú už dva roky, no keďže pozemky, na ktorých majú kontajnery stáť, patria Slovenskému pozemkovému fondu, odkázaní sú na jeho súhlas.

„Povedal doslova, že pracovníčka pozemkového fondu žiada za stanovisko tristo eur ako všimné. Dosť dlho zostalo ticho. Potom som sa ozvala ja so slovami: Toto ste predo mnou nemali povedať,“ opisuje situáciu z novembra minulého roka Kinčeková.

Ako aj naznačila, nepriamu korupciu vzápätí nahlásila Národnej kriminálnej agentúre, ktorá má pre podobné prípady zriadenú Národnú protikorupčnú jednotku.

Polícia však toto podanie v polovici januára odmietla s tým, že nie je dôvod začať trestné stíhanie. Pri čítaní odôvodnenia zostala Kinčeková z postupu vyšetrovateľov zarazená.

„V prípade nevypočuli nikoho okrem samotného správcu a zapisovateľa zápisnice. Len v našom vchode sú pritom viacerí, ktorí by pýtanie úplatku potvrdili,“ dodala Kinčeková.

Denník SME sa rozprával s viacerými obyvateľmi bytovky, ktorí sa na schôdzi zúčastnili a tí slová o pýtaní úplatku potvrdili.

„Na tej schôdzi to skutočne zaznelo. Skončilo sa to tým, že nikomu sa nebude dávať do vrecka tristo eur,“ opísal situáciu ďalší z vlastníkov bytov, Martin Morvay.

Správca: Zaznelo to len tak