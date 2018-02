Pre západ Slovenska platí výstraha pred poľadovicou

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí na západe krajiny do 11.00 h.

16. feb 2018 o 8:56 (aktualizované 16. feb 2018 o 9:37) TASR, SITA

BRATISLAVA. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) varujú v niektorých okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Trenčianskeho a Trnavského kraja na tvorbu poľadovice.

Informuje o tom SHMÚ na svojom webe.

Upozorňujú, že tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pohyb osôb a dopravu.

Upozornenie pre vodičov: V oblasti Nitry je pre silné sneženie dohľadnosť obmedzená na 100 m. Na HP Vrchslatina sú potrebné snehové reťaze pre vozidlá nad 10 m celkovej dĺžky.

Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetku dopravu. Na cestách v lokalite Záborské a na HP Besník sa v dôsledku silného a nárazového vetra tvoria snehové jazyky. HP Šútovce (cesta III/1774) je uzatvorený pre vozidlá nad 10 m dĺžky. Cesty II/549 Úhorná - Krásnohorské Podhradie a III/3227 Hrabušická Píla - Stratená sú uzatvorené pre všetku dopravu. Cesty sú v zimnom období neudržiavané.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, okrem D3 Svrčinovec - Skalité, kde je vrstva kašovitého snehu do jedného centimetra, informuje Slovenská správa ciest.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý, na strednom a východnom Slovensku miestami pokrytý vrstvou utlačeného snehu do troch centimetrov, na cestách nižších tried do piatich centimetrov.

Na ceste II/526 hr. okr. DT/PT - Kokava nad Rimavicou je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra a na cestách v okrese Dunajská Streda a v oblasti Holíča a Skalice je na cestách čerstvý sneh tiež do jedného centimetra.

Horské priechody (HP) sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Vrchslatina, Huty a Vernár, ktoré majú vozovku pokrytú vrstvou utlačeného snehu do troch centimetrov. Na HP Herlianske Sedlo je utlačený sneh do piatich centimetrov.