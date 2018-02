Špeciálne capuccino: Vaše selfíčko na spenenom mlieku. Kde si ho dáte?

Top desať správ z najväčšieho spravodajského webu o Slovensku v angličtine.

16. feb 2018 o 12:17 sme.sk

BRATISLAVA. Prehľad článkov, ktoré v priebehu tohto týždňa najviac zaujali čitateľov Slovak Spectator.

1. Veria mladí Slováci všetkému, čo si prečítajú na internete? Pozrite si video z ulíc Bratislavy. Fake news: Do young Slovaks believe what they read?

2. Novinár Tom Nicholson odchádza zo Slovenska. Na ktoré momenty určite nezabudne? Nicholson: The truth about Slovakia

3. Vypočujte si výber správ uplynulého týždňa v anglickom podcaste Last Week in Slovakia: Top 3 stories from Last Week in Slovakia

4. Prečo zatvárajú maďarské aerolinky svoju centrálu v Košiciach? Wizz Air is shutting down its base in Košice

5. Ako často pôjdu autobusy do Budapešti priamo na letisko? RegioJet launches daily Bratislava-Budapest Airport bus connection

6. Chrípkovú epidémiu nezastavilo ani mrazivé počasie: Flu epidemic hits Slovakia

7. Otvárame sa pre cudzincov. Ako sa menia pravidlá pre ich zamestnávanie? Slovakia simplifies rules for import of foreign workers

8. Takto bude vyzerať nový vodný areál svetovej kvality blízko nášho hlavného mesta: Bratislava will get a world-class water sports resort

9. Biatlonistka Anastasia Kuzminová je najúspešnejšou slovenskou športovkyňou na zimných olympijských hrách. Ako vyzerala jej cesta za medailami v Pjongčangu? Biathlete Kuzmina wins silver

10. Špeciálne capuccino: Vaše selfíčko na spenenom mlieku. Kde si ho dáte? Enjoy a “selfieccino” in Bratislava

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.