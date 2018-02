Nie mladý, so silným príbehom, aj žena. Aký by mal byť budúci prezident

Kým tridsiatnik Radovan Choleva vidí prezidenta ako nositeľa trendov, podľa poslanca Františka Šebeja by to nemal byť nejaký startupista.

16. feb 2018 o 17:58 Lucia Krbatová

Prezident Andrej Kiska je dlhodobo najdôveryhodnejší politik. Ak by išiel opätovne kandidovať, mal by vysoké šance svoj post obhájiť.(Zdroj: FOTO SME- JOZEF JAKUBČO )

BRATISLAVA. Nemal by byť príliš mladý alebo by aspoň nemal mlado pôsobiť, mal by byť reprezentantívny so silným životným príbehom, nemusí byť nevyhnutne politik či politička, ale nejaké skúsenosti s komunikáciou s politickými stranami by mať mohol. Zhruba takto vidia budúceho ideálneho prezidenta oslovení sociológovia, politológ, politický marketér, ale aj samotní politici.

Väčšina sa zhoduje aj v tom, že funkcia prezidenta by nemala byť bodkou či vyvrcholením dlhoročnej politickej kariéry. Výnimkou je poslanec SNS Anton Hrnko, ktorý tvrdí, že čím je prezident starší, tým lepšie.

"Prezident by mal byť čo najstarší, aby bol pre štát čo najmenej nákladný. Nezabúdajme, že štát mu po konci funkcie platí nejaký dôchodok," hovorí. Dobrý prezident by podľa neho mal prejsť "všetkými vrstvami v politike" alebo by sa mal celoživotne venovať diplomacii.

Post prezidenta nevníma politológ Grigorij Mesežnikov ako vrchol politickej kariéry . "Ak by to tak bolo, znamenalo by to, že by už nemal nijaké ambície," odôvodňuje.

Vek budúceho prezidenta podľa neho dôležitý nie je, no mal by byť v dobrom zdravotnom stave. "Prozápadná zahraničná politická orientácia, schopnosť komunikovať s politickými stranami," vymenúva ďalšie podmienky.

Nie startupista, hovorí Šebej

Predstava ideálneho prezidenta sa u oslovených ľudí líší aj podľa toho, v akom sú veku.

Politický marketér a tridsiatnik Radovan Choleva v rozhovore pre SME povedal, že funkcia prezidenta nemusí byť vyvrcholením kariéry "nejakého starého dôstojného pána" a na najvyššom ústavnom poste si vie bez problémov predstaviť aj ženu.