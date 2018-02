Drucker: Mnohým v zdravotníctve nezáleží na zmenách, len na nich samých

Necítim krivdu za to, že ma kritizujú, lebo námorník sa nemôže sťažovať na rozbúrené more, vraví minister zdravotníctva TOMÁŠ DRUCKER.

18. feb 2018 o 21:52 Ján Krempaský

Neoľutovali ste, že ste zobrali post ministra zdravotníctva?

"Určite som to neoľutoval. Išiel som do toho s primeranými očakávaniami. Znamená to, že som vedel, že to bude náročné. Nie som však vždy spokojný s tým, ako sa mi darí veci vysvetľovať a prezentovať."

Necítite niekedy krivdu za to, že vás kritizujú?

"Nie. To je tak, ako mi povedal Tomáš Kuča (šéf tlačového oddelenia ministerstva zdravotníctva, pozn. red.): Námorník sa nemôže sťažovať na rozbúrené more.

Patrí to k tomu. Niekedy to človek môže emocionálne prežívať, ale snažím sa to emocionálne prežívať len sekundu. Berie mi však energiu, keď sa mi s partnermi nedarí veci posúvať vpred. Keď cítim, že mnohým v tomto sektore nezáleží na zmenách, ale len na nich samých."

Od koho najťažšie prijímate kritiku?

"Od manželky."

A od koho ju považujete za najnespravodlivejšiu?

"Nie, kritiku nepovažujem za nespravodlivú, ale ak sa mi nedarí pracovať s najbližšími, že si nerozumieme, tak to je pre mňa najťažšie. Ale nemám problém s prijímaním kritiky.

Ako frustrujúce však vnímam, že v tom systéme má málokto záujem niečo zmeniť skutočne v prospech zmeny systému. Nielen v prospech seba."

Kto má najmenší záujem niečo zmeniť?