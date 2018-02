Čítanie na víkend: Diagnóza, z ktorej ide strach a jediný Čech, čo má reportérskeho Oscara

Príbeh dvojice, ktorá bojuje s Alzheimerovou chorobou, ale aj tajomstvo smutného osudu Enza Ferrariho. Pozrite si prehľad magazínového čítania.

Vyzerá to ako abstraktné umenie, no zdanie klame. Takto vyzerá detail mozgovej bunky, ktorá je postihnutá Alzheimerovou chorobou. Umenie zvládnuť ju s dôstojnosťou, je naopak, veľmi konkrétne.(Zdroj: Profimedia)

Jeden deň im to páli, druhý deň sú stratení

Začalo sa to nevinne pred piatimi rokmi, keď mala Vierka pred dôchodkom. Stávalo sa jej, že zabudla vypnúť svetlo, no jej manžel Dušan to nebral veľmi vážne. „Človek si spočiatku neuvedomí, že je to alzheimer. Bral som to tak, že každý zabudne.“

No počet povinností, ktoré zrazu opomenula, sa zvyšoval. Stávalo sa, že za sebou na záchode nespláchla. Aj širšia rodina si všimla, že niečo nie je v poriadku a pýtala sa, čo sa deje. Dcéry ju vzali na testovanie pamäti a potom aj na vyšetrenie na Kramáre. Diagnóza: Alzheimerova choroba.

O ochorení, ktoré aj vzdelaného, sebavedomého a nezávislého človeka ľahko pripraví o dôstojnosť, píše Ela Rybárová.

Rozhovor s odborníčkou, ktorá vie pomôcť

Ako by ste sa cítili, keby ste zrazu stáli uprostred ulice a nevedeli by ste, kde ste? A teraz si predstavte si, že do takýchto stavov sa dostávate niekoľkokrát denne alebo niekoľkokrát za týždeň. „Kedy som to ja a kedy to nie som ja?“

To sú situácie, ktoré človeka s Alzheimerovou chorobou neustále zneisťujú. Riaditeľka Centra Memory, liečebná pedagogička a trénerka pamäti Mária Čunderlíková hovorí, že chorí sú denne konfrontovaní so svojou neschopnosťou, keď nevedia vypísať šek alebo sa vrátia niekoľkokrát od bankomatu, pretože zabudli, prečo k nemu prišli.

Prečo sa demencia nedá úplne vyliečiť

Keď sa po desiatich rokoch vrátil zo špičkového tímu v Laboratóriu molekulovej biológie v Cambridgei na Slovensko, slovenskí klinickí odborníci ho presviedčali, že Alzheimerova choroba je u nás veľmi zriedkavá a takmer vôbec sa nevyskytuje.

Profesor Michal Novák, ktorý v Británii dospel k prelomovému objavu úlohy „pokazených“ tau proteínov pri Alzheimerovej chorobe, tomu neuveril. Vďaka nemu máme na Slovensku celú sieť inštitúcií, ktoré sa venujú Alzheimerovej chorobe.

Čech, ktorý má reportérskeho Oscara

Po roku 1989 odišiel do Ameriky, kde najskôr pracoval manuálne, potom sa dostal do CNN ako vodič, neskôr produkčný a nakoniec zahraničný reportér. Nakrúcal v šesťdesiatich rôznych krajinách, dlhé roky prinášal reportáže z Afganistanu, Iraku, Sýrie aj Líbye, vo vojnových zónach prišiel o viacero kamarátov a vo Faludži ho zasiahla jedna črepina do hlavy a dve do chrbta. V Číne ho 23-krát zatkli.

Ako prvý a jediný Čech získal cenu Emmy, čo je pre televíznych reportérov niečo ako Oscar pre hercov. Po dvadsiatich šiestich rokoch sa Tomaš Etzler vrátil späť do Českej republiky.

Malý športový zázrak

Sú najväčšími outsidermi olympijského hokejového turnaja. Na to, že ho celý vyhrajú hokejisti z Kórejskej republiky, je vypísaný najvyšší kurz 750:1. Najnižší je na Rusov 2,1. Napríklad na slovenské zlato je kurz 60.

Systém turnaja dovoľuje Kórejčanom prehrať prvé tri zápasy, aj tak si zahrajú osemfinále. Čo keď však potom prekvapia? „Očakávam zlato, jednoznačne. Ak by sme sa nepripravovali na celkové víťazstvo, prečo by sme vôbec hrali? Ak chceme uspieť, musíme myslieť a konať ako elitný tím,“ povedal tréner Kórejčanov Jim Paek agentúre Jonhap. Hádajte, či to myslel vážne.

Tajomstvo smutného úspechu jednej legendy

Stačili jedny automobilové preteky a o osude desaťročného chlapca z talianskej Modeny bolo rozhodnuté. No kým sa stal slávnym, stratil naraz otca i brata, prišiel o meno, skonfiškovali mu dielne, zbombardovali továrne, pochoval vlastné dieťa, narobil si nepriateľov a dourážal konkurentov.

Napriek tomu sa priezvisko Ferrari (ferro znamená železo) stalo synonymom pre úspech, výnimočnosť a označenie toho najlepšieho svojho druhu.