Sulík: Diskusia o údajnom odpočúvaní je Ficova hra, na ktorú nenaskočíme

Galko chcel na schôdzi vystúpiť, poslanci však diskusiu presunuli na marcovú schôdzu.

18. feb 2018 o 11:53 SITA

BRATISLAVA. Celá diskusia o údajnom odpočúvaní je hra premiéra Roberta Fica (Smer), na ktorú strana Sloboda a Solidarita nenaskočí.

Pre agentúru SITA to uviedol predseda opozičnej SaS Richard Sulík po tom, čo mal v stredu 14. februára parlament rokovať o údajnom zneužívaní vojenského obranného spravodajstva v prospech strany SaS v období pôsobenia Ľubomíra Galka vo funkcii ministra obrany.

Treba vraj odborné riešnie

„Raz za čas, keď sa nakopia problémy v Smere a vo vláde, vynesú na povrch pseudokauzu a rozvíria prach. Ale nevyjde im to, my sa chceme baviť o miliardovom tendri na ministerstve obrany, o kauze Gemerský mlyn, kde svedok vypovedal, že milióny eur sa presúvali na Ficov pokyn. To sú aktuálne kauzy, jedny z mnohých, ktoré neboli vysvetlené," povedal Sulík.



„Na rozdiel od odpočúvania, ktoré bolo objasnené, dokonca minister obrany Galko prišiel o kreslo napriek tomu, že neskôr svedkovia vypovedali v jeho prospech, Smer a SNS lietajú v naozajstných reálnych problémoch, strácajú sa peniaze a životná úroveň Slovákov by mohla byť vyššia," uviedol s tým, že odpútavanie pozornosti nepomôže. Podľa Sulíka tu treba odborné riešenia.

Diskusiu presunuli na marec

„Bol na to pripravený. Sám povedal, že mu to zdravotný stav dovoľuje a verejnosť si zaslúži vedieť pravdu. To, že mu to neumožnili a že mu podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd) dokonca vypol mikrofón, je hyenizmus," dodal a myslí si, že im diagnóza Galka nezahrala do karát a nemohli ho v pléne lynčovať. „Lebo by nevyzerali pred ľuďmi takí chrumkaví," uzavrel Sulík.

Ochorenie Galka

Dôvodom preloženia diskusie boli medializované informácie o vážnom ochorení Ľubomíra Galka. Ako dôvod presunutia rokovania poslanec Peter Šuca (Smer) uviedol, že koaličné strany nepovažujú za vhodné sa témou za súčasných okolností zaoberať.

Galka však žiadajú, aby sa do marcovej schôdze vzdal funkcie predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti NBÚ.

„Ak tak neurobí, vládni poslanci sa nebudú na výbore zúčastňovať," uviedol Šuca. Ľubomír Galko žiadal, aby sa o bode rokovalo tak, ako pôvodne poslanci navrhovali. „Aby ste neriešili môj zdravotný stav, o mňa sa starajú lekári a starajú sa dobre a majú moju dôveru. Ja som pripravený sa obhajovať a zodpovedať všetky otázky," povedal v pléne.