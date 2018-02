Kiska spolu s rakúskym prezidentom spustili nové umelecké vlakové spojenie

Projekt je symbolickým vyjadrením priateľských vzťahov medzi Rakúskom a Slovenskom.

19. feb 2018 o 9:03 (aktualizované 19. feb 2018 o 11:57) TASR

VIEDEŇ. Projekt T.R.A.M. - špeciálne upravené vlakové spojenie medzi Bratislavou a Viedňou, ktorého úlohou je cestujúcim priblížiť historickú a kultúrnu blízkosť oboch krajín - odštartovali v pondelok vo Viedni prezident Andrej Kiska a jeho rakúsky kolega Alexander Van der Bellen.

Netradičná galéria

Netradičná galéria súčasného umenia bude do novembra premávať v pravidelnom vlakovom spojení medzi viedenskou a bratislavskou hlavnou stanicou jedenásťkrát denne.

Obaja prezidenti sa na vagóny umeleckého vlaku aj podpísali a zhodli sa na tom, že tento projekt je symbolickým vyjadrením priateľských vzťahov a silných väzieb medzi Rakúskom a Slovenskom.

Vo vlaku si cestujúci budú môcť prezrieť rozličné výstavy súčasného umenia. Cestovanie obohatí i hudobný či divadelný festival.

Nebude v ňom chýbať ani priestor na diskusie, prezentácie a prednášky významných hostí z oblasti umenia, kultúry a diplomacie. Tie by mali prebiehať každú stredu večer.

Poslaním projektu T.R.A.M je podporiť kultúrnu mobilitu a ponúknuť netradičný umelecký zážitok, ktorý cestovanie obohatí o prekvapivé stretnutia so súčasným umením.

Viedenská električka

Názov projektu sa viaže na viedenskú električku, ktorá od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu. Viedenčania na nej chodili na kávu a do opery do Bratislavy, Bratislavčania zase do Viedne.

Myšlienka vytvorenia tohto projektu vznikla pri príležitosti viacerých významných výročí roku 2018 a pri príležitosti 25 rokov bilaterálnej spolupráce Rakúska a Slovenska.

Projekt iniciovalo veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave a vznikol v spolupráci slovenských a rakúskych železníc.