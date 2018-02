Kompa z kauzy rozhádala Malý Žitný ostrov, niektorí starostovia sa búria

Riaditeľ Vodohospodárskej výstavby rozposlal obyvateľom listy, kde naznačuje, že starosta Vojky zneužíval systém prednostnej jazdy na kompe.

19. feb 2018 o 17:10 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Je začiatok pracovného týždňa, krátko pred ôsmou ráno. Pred rampou, ktorú pracovníci otvárajú, keď k brehu Dunaja dorazí kompa, sa začínajú radiť autá. Majú košickú či bratislavské ešpézetky.

Vo vedľajšom pruhu čaká len jedno auto s dunajskostredskou značkou. Vodič doň môže vôjsť vtedy, ak k snímaču priloží elektronický čip. Miestni obyvatelia s trvalým pobytom totiž majú na kompu prednostný vstup.

Na ten majú nárok obyvatelia šiestich dedín na Malom Žitnom ostrove, konkrétne Dobrohošte, Vojky, Bodíkov, Rohoviec, Horného Baru a Kyselice.

Čipy však zatiaľ využívajú len ľudia z Dobrohošte.

"Kompou cestujem, keď idem do Šamorína," hovorí v prístavisku jej obyvateľ Karol Duchaj. Ako rezident si elektronický čip pochvaľuje.

Donedávna stačilo, ak pri vstupe do prednostného pruhu nasnímala ešpézetku malá kamera, ktorá zistila, či patrí rezidentovi z okolitých šiestich obcí. Súčasťou starého systému boli aj diaľkové ovládače, ktoré dostala každá obec a ľudia ich mohli používať v prípade núdze.

Problém podľa štátneho podniku Vodohospodárska výstavba nastal vtedy, keď niektorí začali kopírovať ovládače a posúvali ich ľuďom, ktorí nemajú v obciach trvalý pobyt. Kým šéf vodohospodárov Daniel Kvocera a starosta obce Dobrohošť ukazujú na starostu Vojky nad Dunajom, ten to odmieta a hovorí o zvláštnych praktikách podniku.

Starosta Vojky Donald Álló nechce vodohospodárom dodať údaje obyvateľov s trvalým bydliskom na výrobu čipov a pristúpiť na nový systém. Obyvatelia Vojky tak môžu byť onedlho znevýhodnení. Bez kompy, ktorá premáva do Kyselice, by sa tak na druhú stranu rieky dostali jedine dlhou obchádzkou.

"Zatiaľ funguje starý aj nový systém. S elektronickým čipom by som problém nemal," hovorí obyvateľ Vojky Ernest Végh. O kopírovaní ovládačov vie, no podľa neho to určite nerobili ľudia vo Vojke.

Niektorí obyvatelia z Vojky sú však nahnevaní. Pod podmienkou anonymity, aby nemali problémy so starostom, hovoria, že svojou tvrdohlavosťou ich diskriminuje. Starý systém podľa niektorých hapruje a keďže nemôžu využívať nový, často sa musia zaradiť do normálneho pruhu a čakať, či sa na kompu zmestia.