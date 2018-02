Lekárske odbory vyzývajú štát, aby napravil rezidentský program

Lekárom hrozia za porušenia striktných pravidiel programu vysoké pokuty.

20. feb 2018 o 14:39 TASR

BRATISLAVA. Lekárske odborové združenie (LOZ) odmieta zásahy Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR do rezidentského programu (RP) pre budúcich obvodných lekárov.

Uviedol to počas tlačovej konferencie v Bratislave predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský.

Odôvodnil to aj príkladom lekárky zo Žilinského kraja na materskej dovolenke, ktorá musela zaplatiť vyše 12-tisíc eur za retrospektívne zavedené zmeny RP, ďalším podľa LOZ hrozia desaťtisícové pokuty.

"Na Slovensku v ostatných rokoch pracuje málo obvodných lekárov a ich priemerný vek dosahuje 56 rokov," povedal Visolajský.

Problém nedostatku lekárov sa každým rokom prehlbuje, jedným z riešení bolo zavedenie RP. Štát chce týmto spôsobom zabezpečiť mladých lekárov do lokalít, kde ich je nedostatok.

Ako priblížil Visolajský, lekár po ukončení lekárskej fakulty potrebuje na nástup na obvodnú ambulanciu najprv získať atestáciu, ktorá obvodnému lekárovi pre dospelých trvá tri roky, detskému lekárovi štyri roky.

Lekár, ktorý vstúpi do programu, je platený za svoju prácu programom, nie nemocnicou. V prípade, že lekár po ukončení štúdia nenastúpi na obvodnú ambulanciu v určenej lokalite, vráti vynaložené prostriedky štátu.

Zmeny podľa LOZ nastali vlani v máji. "Zmeny sa prejavili napríklad tak, že sa stanovilo, že prípravu na atestácie môže lekár prerušiť súvisle len na dva roky, čo je veľký problém napríklad pri materskej dovolenke. Tiež sa zrušila možnosť čiastočného úväzku, ďalej lekár po atestácii musí do šiestich mesiacov nastúpiť na obvodnú ambulanciu a musí tam pracovať súvisle minimálne päť rokov," priblížil Visolajský.

Vysoké pokuty

Doplnil, že žiadna možnosť prerušenia sa nespomína, teda počas piatich rokov nemôže rezident porodiť dieťa či ochorieť. "Za porušenie týchto ustanovení môže byť rezident - budúci obvodný lekár prísne pokutovaný," doplnil.

Lekárka Renáta z Trnavského kraja vstúpila do RP v roku 2014. "Program bol prezentovaný lákavo, garantoval získanie atestácie, zároveň však prezentoval možnosť počas neho absolvovať materskú dovolenku, čo bolo pre mňa dôležité, nakoľko som si chcela časom založiť rodinu," povedala lekárka.

V roku 2016 lekárka prerušila špecializačné štúdium, nakoľko otehotnela. Následne o rok neskôr prišla novela zákona, s ktorou lekári nechcú súhlasiť.

"Podľa novely by som mala svoje, čoskoro ani nie dvojročné, dieťa odložiť do jaslí, o druhom dieťati ani neuvažovať. Pokiaľ by som do práce nenastúpila, pokuta by v mojom prípade činila 30-tisíc eur," povedala.

Po ôsmich mesiacoch v RP nastúpila lekárka Dominika zo Žilinského kraja na materskú dovolenku.

"Keď mal môj syn zhruba rok a pol, dozvedela som sa o novele, podľa ktorej som mala čoskoro nastúpiť do práce. Keďže sa mi nedalo, znamenalo to ukončenie pôsobenia v programe. Následne mne aj mojej zamestnávateľke bola vyrubená suma na zaplatenie v hodnote 12.965 eur, čo sme aj uhradili štátu," doplnila.

Lekári volajú po zmene

Voči tejto novele sa ohradilo takmer sto lekárov a lekárok z RP. LOZ doplnilo, že MZ sľúbilo prepracovať legislatívu, situácia je však podľa nich nejasná.

"Mladým lekárom do takto nastaveného RP neodporúčame ani vstúpiť," vyhlásil Visolajský, s ktorým sa stotožnili aj lekárky zapojené v RP.

Lekári chcú zrušiť najmä podmienky na skorší odchod z rodičovskej dovolenky. Trvajú na troch rokoch, ako je to v prípade ostatných matiek.

Rovnako poukazujú aj na fakt, že rezident môže počas piatich rokov svojho pôsobenia aj ochorieť, prípadne sa mu do šiestich mesiacov po ukončení atestácie nemusí podariť nastúpiť na obvodnú ambulanciu.

Zároveň doplnili, že chcú dokončiť RP za tých podmienok, za ktorých do neho vstúpili.

Rezort zdravotníctva sa v tejto súvislosti ohradzuje voči tvrdeniam Visolajského.

"MZ SR rezidentský program nijako neobmedzuje, práve naopak, rozšírilo ho aj o ďalšie špecializácie, ktorých je nedostatok. MZ SR považuje rezidentský program za dôležitý nástroj nevyhnutnej revitalizácie ambulantnej sféry a dôkazom toho je aj skutočnosť, že na rezidentský program vyčlenilo aj o tretinu viac finančných prostriedkov, ako tomu bolo v minulosti," uviedla pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.