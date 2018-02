Danko: Slováci a Poliaci by olympiádu určite zvládli

Myšlienka spoločnej slovensko-poľskej kandidatúry môže byť opäť reálnou témou.

20. feb 2018 o 14:39 TASR

BRATISLAVA. Myšlienka spoločnej slovensko-poľskej kandidatúry na zorganizovanie zimných olympijských hier vo Vysokých Tatrách môže byť opäť reálnou témou.

Po stretnutí s maršalkom poľského Sejmu Marekom Kuchciňským, ktorý je v utorok na oficiálnej návšteve Slovenska, to naznačil predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS).

Sen, ktorý netreba prestať snívať

Zimnú olympiádu na slovenskej a poľskej strane Tatier označil Danko za sen, ktorý netreba prestať snívať.

"Veľmi v tejto súvislosti oceňujem, že pán maršalek sa sám iniciatívne podujal prispieť k tomu, aby boli všetky legislatívne problémy na poľskej strane odstránené," uviedol Danko a zároveň deklaroval pripravenosť angažovať sa v tom, aby táto téma rezonovala i na pôde slovenského parlamentu a jeho výborov.

"Som presvedčený, že Slováci a Poliaci by olympiádu určite zvládli," zdôraznil predseda NR SR.

Vychádza z presvedčenia o kvalite vzájomných slovensko-poľských vzťahov i intenzite vzájomnej spolupráce. "Poliaci sú pre nás strategický partner, nielen v rámci V4, ale aj v celej Európskej únii," uviedol Danko.

Ocenil tiež spolupráce oboch parlamentov, označil ich za vzor toho, ako možno vzájomnou komunikáciou a vymieňaním informácií predchádzať chybám v európskej legislatíve a vzájomne sa inšpirovať k zlepšovaniu prijímaných zákonov.

Hodnotili spoluprácu

So svojím poľským náprotivkom hodnotili jednotlivé oblasti spolupráce. "Som rád, že výrazne pokročila príprava zlepšenia infraštruktúry v našich regiónoch, špeciálne so zameraním na oblasť Vysokých Tatier," povedal Danko. Spomenul, že témou boli i ďalšie možné impulzy pre rozvoj cestovného ruchu a kultúry.

Maršalek poľského Sejmu poukázal na parlamentnú podporu pri budovaní intenzívnych cezhraničných vzťahov medzi Poľskom a Slovenskom.

"A to v rámci medzištátnych projektov, ale i iniciatív na regionálnej úrovni," dodal Kuchciňski. Pripomenul tiež úsilie, ktoré vedie k vytvoreniu tzv. Karpatskej stratégie, ktorá by podľa vzoru Alpskej či Dunajskej stratégie umožnilo zadefinovať rozvoj karpatského makroregiónu, kam okrem Poľska a Slovenska patrí i Ukrajina, Maďarsko a Rumunsko. Podporil i Dankove slová o zintenzívnenie spolupráce v otázkach obrany a bezpečnosti. "Tak nám káže zdravý rozum, veď so Slovenskom máme úzku spoluprácu a spája nás s ním aj naša najdlhšia hranica. Je preto rozumné, aby sme aj z ekonomického hľadiska rozvíjali i spoluprácu v obrannom priemysle," uviedol. Pripomenul že rok 2018 je pre obe krajiny rokom významných výročí, Kuchciňski preto apeloval na spoluprácu aj pri pripomínaní významných dejinných míľnikov.

Predsedu poľského parlamentu v utorok prijal aj prezident SR Andrej Kiska. Spolu s Dankom položí Kuchciňski v utorok popoludní pietne vence a vzdá úctu obetiam komunistického režimu pri pamätníku Brána slobody na Devíne.