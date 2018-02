Exekučná amnestia môže odpustiť aj časť istiny

Strana Most, z ktorej je aj ministerka spravodlivosti, hovorí, že opatrenie by malo platiť najneskôr od januára budúceho roka. Čaká sa na lídrov strán.

20. feb 2018 o 18:53 Peter Kováč

BRATISLAVA. Čím staršiu exekúciu máte na krku, tým je pravdepodobnejšie, že sa vás bude týkať aj pripravovaná exekučná amnestia. Aj keď jej konkrétna podoba ešte nie je známa, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) už postupne naznačuje, akým smerom sa uberajú úvahy vládnych strán.

Okrem odpúšťania penále, ktoré by malo byť základom tohto mimoriadneho opatrenia, Žitňanská najnovšie spomína aj škrtanie časti istiny, teda sumy, ktorú si človek pôvodne požičal. Dodržať by sa tiež malo to, aby si človek na splatenie starého dlhu nemusel opäť požičiavať .

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: Exekučná amnestia sa už črtá, špekulantom sa vyčkávať neoplatí

„Máme aj exekúcie z konca 90. rokov, ale aj desaťročné aj päťročné. Ale je vec politickej dohody, či sa odpustia len úroky, alebo či sa v nejakej časti exekúcií, v závislosti od veku, odpustí aj nejaká časť istiny,“ povedala ministerka v rozhovore pre týždenník Trend.

Narážala tým na to, že stále čaká, čo na jej návrh povedia lídri vládnych strán, teda premiér Robert Fico, šéf SNS Andrej Danko, ale aj šéf Mosta Béla Bugár.

Pôvodne mali dať stanovisko k Žitňanskej návrhu do konca januára, no dosiaľ tak ešte nespravili.

Ministerka už vopred avizovala, že amnestia sa bude týkať s istotou len Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, finančnej správy, polície či ďalších verejnoprávnych inštitúcií. Súkromné spoločnosti totiž štát nemôže nútiť, aby odpúšťali dlhy či penále.

Minimálne zdravotné poisťovne však zrejme bude presviedčať, aby sa zapojili aspoň na základe dobrovoľnosti.

V praxi teda s určitosťou zatiaľ pôjde o dlhy, ktoré vznikali z pokút za nezaplatenie odvozu smetí, za prekročenie rýchlosti na cestách, jazdu načierno v MHD či za nezaplatené sociálne poistenie, ako aj z pokút od daniarov za oneskorené daňové priznanie.

Časť exekúcií zastavia