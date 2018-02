Telefónnym automatom na Slovensku odzvonilo. Nikto ich nevyužíval

V Česku stále funguje viac ako 4000 telefónnych automatov. Sú dôležité v núdzových situáciách.

21. feb 2018 o 18:27 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Vyskúšať si jeden deň bez mobilného telefónu a zamyslieť sa nad tým, ako moderné komunikačné prostriedky vplývajú na ľudský život. V roku 2000 francúzsky spisovateľ Phil Marsoa napísal knihu, v ktorej ľudí vyzýval, aby to aspoň raz za rok skúsili.

Odvtedy sa každoročne 6. február označuje za medzinárodný deň bez mobilu.

Prečítajte si tiež: Telefónne búdky štát neodstráni, speňažiť ich má likvidátor

Vyskúšať si to chcela aj Marcela Danková, ktorá už dávnejšie na deň odložila svoj smartfón a začala sa zaujímať o to, kde vo svojom okolí by sa mohla dostať k telefónnemu automatu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Zostala som nemilo prekvapená, pretože som v roku 2017 dostala len veľmi nepresný zoznam zostávajúcich automatov v meste,“ hovorí Danková.

Sťažuje sa, že aj spomedzi tých, ktoré ešte zostali zachované, väčšina nefungovala. Nádej na úspech by tento rok nemala už vôbec.