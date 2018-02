Sudca odmietol obžalobu na Kotlebovho poslanca Mizíka

Samosudca zistil procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu.

21. feb 2018 o 9:36 (aktualizované 21. feb 2018 o 14:39) TASR, SITA

BRATISLAVA.Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) odmietol obžalobu prokurátora na poslanca Národnej rady (NR) SR Stanislava M. pre závažné procesné chyby.

Pre TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

"Samosudca Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, obžalobu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na S.M. odmietol a vec vrátil prokurátorovi, pretože zistil závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu," povedala Kudjáková pre TASR.

Uznesenie súdu nie je právoplatné, je proti nemu prípustná sťažnosť. "O prípadnej sťažnosti by rozhodoval Najvyšší súd SR," pripomenula.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Poslanec NR SR Stanislav Mizík na tlačovej konferencii v sídle Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS) v Banskej Bystrici uviedol, že víta rozhodnutie sudcu a oceňuje jeho odvahu. „Myslím si, že v konečnom dôsledku budem úplne zbavený celej tejto nespravodlivej a politicky motivovanej obžaloby,“ dodal poslanec.

Polícia Mizíka obvinila

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal obžalobu na Mizíka v januári tohto roka.

Polícia poslanca obvinila zo zločinu výroby extrémistických materiálov, zločinu rozširovania extrémistických materiálov a prečinu hanobenia, národa, rasy a presvedčenia.

Prečítajte si tiež: Vyznamenaniami Kiska podráždil Smer aj SNS. Rozdajú vlastné

Podľa ÚŠP sa ako poslanec Národnej rady SR v januári 2017 podieľal na vyhotovení textového dokumentu s urážlivým obsahom, ktorý bol zverejnený ako status na sociálnej sieti Facebook. Text sa mal týkať udeľovania štátnych vyznamenaní prezidentom.

"Z jeho obsahu vyplývalo, že obvinený vyjadruje nesúhlas voči udeleniu štátnych vyznamenaní rôznych stupňov pri príležitosti 24. výročia vzniku SR trom osobám z dôvodu príslušnosti k židovskej národnosti alebo náboženskému vyznaniu," povedala vtedy hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Status mal byť následne preberaný a zverejňovaný na ďalších internetových stránkach.

Súdiť budú aj Mazureka

Iný poslanec ĽSNS, Milan Mazurek, sa postaví pred sudcu Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 26. februára tohto roka.

Prečítajte si tiež: Kotlebovi poslanci podali sťažnosti voči obvineniam, jednu už prokurátor zamietol

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na neho obžalobu pre prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia v jednočinnom súbehu s prečinom podnecovania, hanobenia a vyhrážania sa osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, farbu pleti či pôvod rodu.

Špecializovaný trestný súd uznal poslanca za vinného za hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika odvysielané v Rádiu Frontinus.

Dostal peňažný trest 5000 eur, ak by ho nezaplatil, musel by ísť na polroka do väzenia. Navyše by stratil poslanecký mandát. Milan M. vinu odmieta, chystá sa brániť na súde a voči trestnému rozkazu podal odpor.