Žitňanská to skúsi len s marihuanou. Bugár ráta aj s tým, že miernejšie tresty nebudú vôbec

Dekriminalizácia drog narazila na odpor v koalícii. Odborníci sa však zhodujú, že väzenie užívateľom drog nepomáha a treba zmenu.

21. feb 2018 o 18:16 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Kokaín, heroín či pervitín pre osobnú spotrebu môžu užívateľa priviesť do väzenia. Ak policajti pristihnú človeka s marihuanovou cigaretou, je stále šanca, že by zaplatil len pokutu 165 eur za priestupok. Kedy, a či to vôbec bude v tomto volebnom období, však v Moste-Híde nevedia.

Pre odpor koaličnej SNS a časti Smeru ministerka spravodlivosti za Most Lucia Žitňanská stiahla návrh na dekriminalizáciu drog zo stredajšieho rokovania vlády, hoci je v programovom vyhlásení vlády. Ich pripomienkam ustúpila s tým, že skúsi pripraviť nový návrh, kde bude len marihuana.

"Nedávam si časové varianty, dám tomu čas," povedala s tým, že si je vedomá, že ide o citlivý návrh.

Koaličnú krízu pre neplnenie programového dokumentu v prípade dekriminalizácie drog predseda Mosta-Hídu Béla Bugár vylučuje. "Určite nie," povedal. Odôvodnil to tým, že ak je zhoda, lídri podľa neho nemajú problém pre zmenu riešiť aj veci, ktoré v programovom dokumente nie sú.

Sám si vie predstaviť len udelenie pokuty pre človeka, ktorý skúsi marihuanu. "Dokonca pre lekárske účely by to nebolo zlé. Len musí byť zhoda," povedal. Strany podľa neho budú hľadať riešenie. "Ak sa to nepodarí, bude to škoda, lebo problém tu je," dodal.

Rozdiel v drogách by odborník nerobil

Pri podobnom spore pri vyšších koncesionárskych poplatkoch, ktoré zablokovala SNS a tiež boli v programovom dokumente, hrozila prvá koaličná kríza. Minister kultúry Marek Maďarič zo Smeru, ktorý zvýšenie poplatkov navrhoval, sa preto vyhrážal demisiou.

„To, čo je v programovom vyhlásení vlády, je sväté, a to sa musí stať,“ povedal pritom v minulosti premiér Robert Fico zo Smeru.