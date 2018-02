Nemecká firma láka Slovákov na podanie hromadnej žaloby proti Volkswagenu

Žaloba sa týka emisného škandálu automobilky. Oslovení právnici akcii veľkú šancu nedávajú.

21. feb 2018 o 19:32 Ján Krempaský

Na Slovensku by emisným škandálom Volkswagenu mohlo byť poškodených najmenej 46-tisíc áut s naftovým motorom od tejto automobilky. (Zdroj: Foto SME - Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Ste ako vlastník auta poškodený emisným škandálom? Pomôžeme vám domôcť sa práv a nárokov voči koncernu Volkswagen, prihovára sa na svojom webe slovenským majiteľom dieselových áut od tejto automobilky firma myRight. Je to nemecká spoločnosť na ochranu spotrebiteľov.

Prečítajte si tiež: Škandál Volkswagenu sa týka aj Slovenska. Problém môžu mať desaťtisíce áut

Podaním hromadnej žaloby chce pre svojich klientov nielen na Slovensku dosiahnuť odškodnenie za to, že Volkswagen im do áut nainštaloval softvér, ktorý zatajuje, koľko emisií auto skutočne vypúšťa do ovzdušia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



MyRight tvrdí, že nainštalovanie softvéru spôsobuje autám skrátenú životnosť a zmenený zvuk motora či zvýšenú spotrebu. Na Slovensku by týmto softvérom malo byť poškodených niekoľko desiatok tisíc áut.

Oslovení slovenskí právnici hromadným žalobám proti Volkswagenu však veľkú šancu nedávajú. Doteraz sa podľa nemeckej firmy do hromadných žalôb proti automobilke zapojilo vyše 25-tisíc majiteľov naftových motorov.

Importér Volkswagenu na Slovensku Porsche Slovakia cez svojho hovorcu Mareka Chovanca odkázal, že možnosť reagovať na hromadné žaloby nevyužije. Firma MyRight na otázky do uzávierky neodpovedala.

Odškodné až vo výške ceny auta

Ak sa slovenský majiteľ auta s naftovým motorom od Volkswagenu pridá k hromadnej žalobe, myRight mu sľubuje odškodné až do výšky nákupnej ceny vozidla, ktoré pri drahších modeloch môže byť až niekoľko desiatok tisíc eur.

Také vysoké odškodné však považuje právnik Viliam Karas, partner advokátskej kancelárie Maple & Fish za nereálne.