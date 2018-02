Kiska podpísal novelu o vyvlastňovaní súkromných pozemkov s envirozáťažami

Ministerstvo vnútra v návrhu ustanovuje povinnosť vypracovávať národné hodnotenie rizík legalizácie a financovania terorizmu, v rámci ktorého by Slovenská republika mala identifikovať, vyhodnotiť a porozumieť rizikám legalizácie a financovania terorizmu a následne prijať vhodné opatrenia na zníženie týchto rizík. Stanovujú sa minimálne opatrenia, ktoré bude povinná osoba povinná vykonať v rámci zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Prísnejšie opatrenia budú povinné osoby vykonávať v rámci zvýšenej starostlivosti aj vo vzťahu ku klientom, ktorí zastávajú alebo zastávali významné verejné funkcie nielen v zahraničí, ale aj na území SR, pričom dochádza k zmene pojmu politicky exponovanej osoby.

Funkcionári, ktorí zastávali významné verejné funkcie v zahraničí aj na Slovensku, budú pod prísnejším drobnohľadom. Postará sa o to zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Činnosť znalcov, tlmočníkov a prekladateľov bude od júla pod väčšou verejnou kontrolou. Postarať sa o to má novela ich statusového zákona, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Zmeny tiež majú pomôcť týmto profesiám pri výkone ich činnosti.

V súčasnosti minister spravodlivosti síce riadi ZVJS, zákon mu však nepriznáva kontrolnú kompetenciu, a to napriek jeho zákonnej možnosti vymenúvať a odvolávať generálneho riaditeľa, námestníkov a ostatných príslušníkov zboru v jeho priamej riadiacej pôsobnosti, uviedol dôvod zmeny hovorca rezortu Peter Bubla. Minister, respektíve ním poverené osoby, majú vykonávať kontrolu v ZVJS na základe podnetov. Tie podľa Bublu dostáva rezort už dnes.

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) sa od 15. marca dostane pod kontrolu ministra spravodlivosti. Postará sa o to novela zákona o ZVJS, ktorú podpísal prezident SR Andrej Kiska. Právna norma sa zaoberá aj sťažnosťami odsúdených a obvinených, spresňuje výkon prehliadky u obvinených a odsúdených a zakazuje aj prelety dronov ponad chránené objekty ZVJS.

Ministerstvo školstva získa od 15. marca kompetenciu riadiť experimentálne overovanie, nie iba rozhodovať. Vyplýva to z novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve z dielne poslancov koaličnej SNS, ktorú podpísal prezident Andrej Kiska.

Národniari zároveň presadili, aby riaditelia niektorých druhov škôl a školských zariadení nerozhodovali v správnom konaní. To by však podľa SNS nemalo brániť rodičom ani žiakom riešiť prípadné porušenie zákona. Napríklad, ak by mali podozrenie z nedodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania, môžu sa obrátiť na súd. Zmena zákona podľa SNS nebráni ani "uplatneniu práv prostredníctvom inštitútu sťažnosti alebo petície podanej zriaďovateľovi alebo štátnej školskej inšpekcii".