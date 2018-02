Šaolínski mnísi odštartovali v Trenčíne osemdňové turné po Slovensku

Turné odštartovali v utorok 20 februára večer v Trenčíne, ukončia ho 27. februára v Prievidzi.

21. feb 2018 o 20:56 TASR, Stanislava Ivánková

TRENČÍN. Odprezentovať šaolinskú kultúru, predviesť majstrovstvo kung-fu, ale aj predstaviť tajomný svet čínskej filozofie a mytológie je hlavným cieľom februárového turné šaolinských mníchov po Slovensku.

Šaolinskí mnísi prišli odprezentovať kultúru, ktorá je úplne odlišná od západnej. Prišli ukázať, ako pracujú so svojou vnútornou energiou, s energiou Zeme, ako využívajú znalosť prírody.

Dokážu ovládať svoje telo, nasmerovať energiu do konkrétnej časti tela a v zásade sa na krátky čas stanú absolútne nezraniteľní, priblížila PR manažérka turné Andrea Čurná.

Ako dodala, šaolinskí mnísi boli na Slovensku už niekoľkokrát, naposledy v roku 2016. Svoju šou pri každej ďalšej návšteve vylepšujú, aby priniesli divákom na Slovensku vždy niečo nové.

Pre ľudí, ktorí nemali možnosť vidieť, čo dokážu, je predstava šaolinských mníchov naozaj iba kung-fu.

Ale to, čo dokážu robiť so svojím telom a energiou, je to, čo divákov zatlačí do sedadiel, prinúti ich zatajiť dych a niekoľko minút rozmýšľať nad tým, ako to vlastne dokázali, doplnila Čurná.

Turné šaolinských mníchov pokračovalo v stredu v Žiline, postupne budú nasledovať vystúpenia v Snine, Košiciach, Michalovciach, Bratislave, Nitre a v Prievidzi.