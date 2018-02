Rakúska polícia viní päť Slovákov z vlámaní a krádeží

Traja z nich boli medzičasom umiestnení do väzby.

21. feb 2018 o 21:23 TASR

VIEDEŇ. Rakúska polícia objasnila sériu 39 vlámaní a krádeží v okresoch Neusiedl am See, Bruck an der Leitha a Gänserndorf na východe krajiny, ako aj vo viedenskom obvode Simmering, za ktorými podľa nej stojí skupina piatich mužov zo Slovenska.

Traja z nich boli medzičasom umiestnení do väzby a k uvedeným činom sa z veľkej časti priznávajú, informovala v stredu tlačová agentúra APA s odvolaním sa na policajné riaditeľstvo spolkovej krajiny Burgenland.

Zvyšných dvoch Slovákov sa takisto podarilo vypátrať a stíhajú ich na slobode. Skupina pri vlámaniach a krádežiach odcudzila bicykle, parfumy a mobilné telefóny, ale aj navigačný prístroj či náradie. Celková škoda dosahuje približne 40.000 eur.

Spomínanú trojicu vo veku 27, 40 a 43 rokov zadržala polícia ešte v decembri pri krádeži bicykla v pohraničnej obci Kittsee na území Burgenlandu. V automobile týchto mužov našli vtedy policajti okrem iného vlamačské nástroje, odcudzené doklady a peňažnú hotovosť.

Na 27-ročného člena skupiny bol podľa APA vydaný na Slovensku zatykač, zatiaľ čo po 43-ročnom mužovi pátrali rakúske orgány.