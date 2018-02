Výstava umenia vo vlaku. Špeciálnym spojom môžete cestovať aj z Bratislavy

Projekt TRAM prinesie od stredy 21. februára až do 30. novembra do vlaku medzi Viedňou a Bratislavou galériu súčasného umenia a kultúrne centrum. Jeho názov TRAM odkazuje na električku do Viedne, po nemecky Pressburgerbahn, ktorá od roku 1914 až do začiatku druhej svetovej vojny spájala Viedeň a Bratislavu.(Zdroj: TASR)