Kresťanské cirkvi chcú, aby vláda stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom

Cirkvi sa na spoločnom vyhlásení dohodli 13. februára.

22. feb 2018 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Všetky kresťanské cirkvi sa spoločne obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom.

Cirkvi sa na spoločnom vyhlásení dohodli 13. februára.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Čítať sa bude najbližšiu nedeľu

V kostoloch sa bude čítať najbližšiu nedeľu. Ako sa uvádza vo Vyhlásení najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k Istanbulskému dohovoru, moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

„Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu,“ uvádzajú predstavitelia cirkví vo vyhlásení.

Iniciatívu sledujú so znepokojením

Aj preto so znepokojením sledujú iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy - Istanbulského dohovoru.

Istanbulský dohovor podľa predstaviteľov cirkví vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.

Duchovní upozorňujú, že pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.

„Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné stereotypné roly, ako aj zavádzanie nestereotypných rodových rolí, posudzovala nejasne definovaná skupina expertov, nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady, okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek,“ zdôrazňujú predstavitelia cirkví.

Tí nemajú dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a pomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Komplexný prístup

Téma násilia v rodine si žiada podľa cirkví komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb.

„Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná. Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím, nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny,“ vyhlásili predstavitelia cirkví.



Tolerovať možno podľa kresťanských cirkví slabosť, nie však lož.

„Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy,“ napísali.

Efektívne riešenie problému

Predstavitelia kresťanských cirkví sa obracajú s týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby potvrdili, že podporujú úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia.

„Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom. Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín,“ vyzvali predstavitelia cirkví.



Toto vyhlásenie schválili a podpísali predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa.