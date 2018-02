Fico nedá súhlas na ratifikáciu Istanbulského dohovoru, prekáža mu definícia manželstva

SNS je za stiahnutie podpisu spod Istanbulského dohovoru, chce o tom presvedčiť aj koalíciu.

BRATISLAVA. Slovensko prevezme konkrétne ustanovenia Istanbulského dohovoru, ale pokiaľ nebudú odstránené pochybnosti, pokiaľ nebude zabezpečený súlad s Ústavou SR, premiér Robert Fico nikdy nedá súhlas na to, aby vláda predložila tento dohovor na ratifikáciu.

Podľa jeho slov je medzinárodný dohovor v rozpore s Ústavou SR a lepším variantom je zaviesť vnútroštátnu legislatívu pre zvýšenie ochrany práv žien.

"Akékoľvek násilie na ženách je neprijateľné a nemá v našej spoločnosti žiadne miesto. Vieme porovnať tento medzinárodný dokument s našou legislatívou a zaviesť zmeny pre doplnenie ochrany práv žien," povedal premiér.

Veľkou prekážkou v ratifikácii dohovoru je definícia manželstva, Slovensko má zakotvené v ústave, že je to zväzok je medzi mužom a ženou. "V súčasnej podobe nebude naša vláda predkladať dohovor na ratifikáciu, pretože niektoré zásadné body sú v rozpore s ústavou," povedal Fico.

Migranti majú podľa Fica ohrozovať postavenie žien

Podľa jeho slov sú istým nebezpečenstvom v Európe aj migranti, ktorí si prinášajú vlastné návyky a kultúru, ktorá je od tej našej diametrálne odlišná.

"Ja rozumiem jednému z motívov Istanbulského dohovoru, ktorým má byť jasná obhajoba práv žien. Tým viac, že čoraz viac európskeho obyvateľstva tvoria migranti, ktorí si neraz so sebou nesú kultúrne a spoločenské vzorce z krajín svojho pôvodu. V tých niekedy žena vystupuje ako menejcenná osobnosť, s ktorou muž môže nakladať podľa svojich predstáv a plniť v rodine rolu sudcu aj kata," priblížil predseda vlády.

Ako dodal, Európa nesmie takéto správanie tolerovať, na druhej strane však nesmú podľa Fica jednotlivé členské štáty prijímať kontroverzné opatrenia, akým je napríklad aj Instabulský dohovor.



"Som principiálne proti vzniku ucelených moslimských komunít na Slovensku. Preto, aby tieto komunity neuchovávali zvyklosti, ktoré Európa a jej kresťanské historické korene z princípu odmietajú ako nesprávne a nespravodlivé," dodal Fico.

Svoje vyhlásenie premiér konzultoval aj s koaličnými partnermi a je odzrkadlením postoja súčasnej vlády.

Istanbulský dohovor neprijímajú najmä konzervatívci

Istanbulský dohovor, oficiálne nazvaný Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu si podľa autorov kladie za úlohu vytvorenie Európy bez násilia na ženách a domáceho násilia s dôrazom na prepojenia medzi dosiahnutím rodovej rovnosti a odstránením násilia páchaného na ženách.

Jeho zámerom je tiež harmonizovať právne normy členských krajín Rady Európy a zabezpečiť tak ženám, dievčatám a ďalším skupinám ohrozených násilím užívanie rovnakej úrovne ochrany v celej Európe. Konzervatívne skupiny majú s dohovorom dlhodobo problém, vyčítajú mu predovšetkým, že zavádza do medzinárodného práva rodovú ideológiu.

Dohovor podpísala Slovenská republika medzi prvými krajinami v roku 2011 za vlády Ivety Radičovej, ktorej súčasťou bolo aj KDH.

Slovensku za neratifikovanie materiálu podľa premiéra nehrozia žiadne sankcie. Istanbulský dohovor hovorí najmä o predchádzaní násiliu na ženách.

SNS by podpis stiahla

Istanbulský dohovor sa netýka len ochrany žien, preto by podľa Slovenskej národnej strany SR mala stiahnuť svoj podpis pod týmto dokumentom.

Ako ďalej vo štvrtok na tlačovej besede uviedol predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, SNS hovorí áno ochrane žien a nebude tolerovať násilie voči nim.

"Budeme podporovať to, aby do našej legislatívy sa dostala aj trikrát tak silná ochrana, ako je uvedená v Istanbulskom dohovore," povedal s tým, že dohovor okrem ochrany žien obsahuje aj súbor inštitútov, ktoré by sa čudným plíživým spôsobom vnášali do slovenskej legislatívy.

Napríklad dokument podľa Bernaťáka zavádza nerozlišovanie pohlavia a rodov.

"Muž sa môže vyhlásiť kedykoľvek za ženu, potom sa môže zosobášiť s iným mužom a mať spolu deti, v úvodzovkách adoptované deti," vyhlásil.



Ďalší z článkov dohovoru hovorí podľa Bernaťáka o podpore spoločenských alebo kultúrnych zmien správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky a tradície, ktoré sú založené na stereotypných roliach žien a mužov.

"Je to otázka napríklad folklórnych tancov, významu materstva alebo dojčenia, prejavu úcty mužov voči ženám, galantnosti," uviedol s tým, že SNS je za prijatie takej legislatívy, ktorá by sa týkala skutočne ochrany žien. Ako zdôraznil, dohovor totiž nie je možné prijať po častiach.

"Buď ho ratifikujeme alebo nie," dodal s tým, že o stiahnutí podpisu pod dohovorom chce strana presviedčať aj koaličných partnerov.

Vzďaľovanie sa civilizácii

Fico a jeho vláda sa podľa predsedníčky poslaneckého klubu SaS Natálie Blahovej podieľa na šírení tmárstva.

„My sa pýtame, ako nízko vie klesnúť kvôli svojim nízkym preferenciám. Ide o Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Morálny rozvrat tohto štátu je spojený s fatálnou nevymožiteľnosťou práva, pokrivenou spravodlivosťou a dnes vieme, že aj s tým, že predstavitelia vládnej moci nevedia povedať násiliu na ženách jasné nie,“ povedala vo štvrtok pre agentúru SITA Blahová.

Vláda Roberta Fica dáva podľa Blahovej svojim občanom na vedomie, že krajinu bude smerovať preč zo zóny civilizovaných štátov, kde je násilie perzekvované.

„Radšej sa podkladajú svojim voličom, ktorí nemajú čas alebo chuť prečítať si Dohovor. Inak by sami zistili, že ničím nezasahuje do Ústavy SR a ani do unikátneho manželského zväzku, ktorý je ústavou chránený,“ upozornila Blahová.

Gender ideológia je podľa Vašečku škodlivá

Poslanec NR SR a kandidát na predsedu KDH Richard Vašečka odmieta násilie na ženách, ale aj Istanbulský dohovor.

„Slovensko je zvrchovaný štát. Nie je odkázané na to, aby muselo spolu s bojom proti násiliu prijímať aj škodlivú gender ideológiu, ktorá je v príkrom rozpore s našou kultúrou i s našou ústavou,“ povedal Vašečka pre agentúru SITA.

Vašečka nielenže je proti ratifikácii Istanbulského dohovoru v parlamente, ale vyzýva vládu, ak to myslí vážne, aby stiahla podpis pod týmto dohovorom.

Proti dohovoru sa postavili aj cirkvi

Všetky kresťanské cirkvi sa spoločne obrátili na vládu, aby stiahla podpis Slovenska pod Istanbulským dohovorom. Cirkvi sa na spoločnom vyhlásení dohodli 13. februára.

V kostoloch sa bude čítať najbližšiu nedeľu. Ako sa uvádza vo Vyhlásení najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k Istanbulskému dohovoru, moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

"Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu,“ uvádzajú predstavitelia cirkví vo vyhlásení.

Aj preto so znepokojením sledujú iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii Istanbulského dohovoru. Istanbulský dohovor podľa predstaviteľov cirkví vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti.

Duchovní upozorňujú, že pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov.

„Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné stereotypné roly, ako aj zavádzanie nestereotypných rodových rolí, posudzovala nejasne definovaná skupina expertov, nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady, okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek,“ zdôrazňujú predstavitelia cirkví.

Nemajú dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a pomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávajú šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

OĽaNO

Poslankyňa NR SR Anna Verešová a europoslanec Branislav Škripek (OĽaNO) vyhlásenie cirkví vítajú.

„Už v júni minulého roka som sa pridala ku skupine odborníkov, ktorá vyzvala vládu k odmietnutiu dohovoru. Som presvedčená, že prijatie kontroverzného Dohovoru by téme násilia na ženách viac škodilo ako pomáhalo,“ povedala dnes pre agentúru SITA predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Verešová, ktorá viac ako dvadsať rokov pomáha týraným ženám a pozná celú problematiku priamo z praxe.

Podľa Škripeka existuje stále dosť krajín, ktoré neratifikovali Dohovor. „Myslím si, že sa Istanbulský dohovor pripravoval horúcou ihlou a mnohé krajiny ho rýchlo podpísali. Až pri podrobnejšom skúmaní však zistili, že Dohovor má problém s ich národnou legislatívou a že obsahuje genderovú ideológiu,” uviedol.

Podľa neho občania EÚ by určite privítali, keby sa vytvoril nový dohovor, ktorý by pomohol pri riešení problému týraných žien, ale robil by to bez genderovej ideológie a nezmyselného tlaku na členské štáty.