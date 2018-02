Nadšenie ulice z februára 48 rýchlo nahradil strach

Komunisti šikovne využili vládnu krízu vo svoj prospech

23. feb 2018 o 19:52

Na začiatku roku 1948 bolo Československo posledným štátom v sovietskej sfére vplyvu, kde ešte stále neboli komunisti dominantne pri moci. To sa však malo zmeniť, a Česi a Slováci museli ďalšich 40 rokov oslavovať 25. február ako “víťazný”, hoci pôvodné nadšenie veľmi rýchlo vystriedal strach. O februári 1948 hovorí JAN PEŠEK, pracovník Historického ústavu SAV.

Historici sa väčšinou zhodujú, že komunistický prevrat bol len otázkou času a februárové udalosti len urýchlili tento proces.

„Komunisti si postupne upevňovali moc v Čechách a na Slovensku už predtým. Získavali rozhodujúce pozície v mocenských zložkách, ktoré si zachovali aj po voľbách a postupne sa drali k moci. To, že k tomu došlo vo februári, je zhoda okolností. Vtedy sa 12 nekomunistických ministrov dohodlo, že podajú demisiu, čím vlastne komunistom nahrali. Klement Gottwald bol od radosti celý bez seba, že urobili takú hlúposť. Keďže odstúpila menšina ministrov, vláda nemusela podať demisiu. Gottwald tlačil všetkými možnými prostriedkami na prezidenta Beneša, ten mu nakoniec podľahol, demisiu prijal a dal Gottwaldovi poverenie, aby doplnil vládu svojimi ľuďmi.“

Aké alternatívy mali komunisti?

„Určite existovala teoretická možnosť, hoci veľa tomu nenasvedčovalo, že by komunisti získali väčšinu v nadchádzajúcich voľbách v máji 1948. Ale tomu veril málokto, a aj nekomunistické strany sa spoliehali, že sa to nestane. Ak by to komunistom vo voľbách predsa len nevyšlo, tak by uskutočnili prevrat silou.“

V Čechách mala vo voľbách 1946 Komunistická strana 40%, na Slovensku vyhrala so 62 % Demokratická strana. Prečo taký výrazný rozdiel?

To je relatívne. Na Slovensku mali komunisti 30 %, viac než mávali pred vojnou. V roku 1946 proti nim de facto stála len Demokratická strana, ktorá pohltila všetkých nekomunistických voličov, ostatné strany nemali žiaden vplyv. V Čechách to bolo viac rozdelené. Komunisti získali veľa, ale boli tam pomerne silné aj viaceré ďalšie strany. Teda 30 a 40 % nie je taký veľký rozdiel.“

Aj napriek tomu v slovenskej verejnosti pretrváva mýtus, že Slováci neboli naklonení komunistom a že “za to môžu Česi”.

„Samozrejme, Slovensko a Česko boli po vojne stále veľmi rozdielne. Slovensko zostávalo prevažne agrárnym štátom, zatiaľ čo české krajiny už boli priemyselne rozvinuté. Úroveň českých krajín a Slovenska sa vyrovnala až niekedy v 80. rokoch. Na Slovensku teda bolo podstatne menšie robotníctvo a podstatne väčšie roľnícke vrstvy. Slovensko bolo viac religiózne, v českých krajinách katolícka cirkev výraznú pozíciu nemala.“

Keď sa Gottwald 25. februára 1948 prihováral priaznivcom na Václavskom námestí priaznivcom, počúval ho stotisícový dav. Aká veľká bola reálne podpora komunistov v roku 1948 a ako sa to menilo v rokoch, ktoré nasledovali?

„Tri nekomunistické politické strany, ktoré boli vo vláde a ktorých ministri podali demisiu, sa pripravovali na vedenie politického boja v parlamente. Komunisti sa na to nespoliehali a preniesli svoju ofenzívu do ulíc. Keď prišla demisia, komunisti zabrali továrne, ulice, presadili generálny štrajk. Na to ostatné strany neboli pripravené. Dav, ktorý tam bol a jasal, ten zmobilizovali komunisti a preto jasal a podporoval ich. Na opačnej strane vyšlo pár stoviek študentov, ktorí pochodovali na Hrad k Benešovi. Tých bezpečnosť zastavila. Komunisti to prevalcovali tým, že zmobilizovali ulicu.“

Ako dlho trvalo jasanie davu?

„Postupne na jeseň 1948 sa začali priťahovať skrutky a prichádzali represívne opatrenia. Otázka je, kto mlčal zo strachu a kto stále ešte veril. Tí, čo mohli a rozhodli sa tak urobiť, emigrovali. Na konci roka 1948 prišiel prvý politický proces s generálom Heliodorom Píkom. V roku 1949 sa to už rozkrútilo a prišla atmosféra strachu, aj keď v určitých vrstvách pretrvávalo budovateľské nadšenie. Vytriezvenie u skalných podporovateľov prišlo, až keď Chruščov odhalil stalinské zverstvá. Ale niektorí ľudia režim podporovali aj naďalej, pretože im to prinieslo sociálny vzostup. Robotnícke mzdy rástli, uvoľnilo sa mnoho funkcií v straníckom aparáte a v štátnej správe. Mnohí kariérne rástli. Ale od začiatku 50. rokov už spoločnosť ovládal strach, a ten strach bol od dola až hore, medzi nestraníkmi a odporcami režimu aj samotnými komunistami, ktorí videli, že zatýkajú, súdia, a popravujú aj vlastných. Krajina bola ochromená strachom. Nikto nevedel, kedy to príde aj na neho. Každý sa snažil nevystrkovať hlavu, aby po nej nedostal.“

Udalosti februára mali rýchly spád, komunisti prebrali moc za pár dní. Aj dnes máme v politike autoritárske tendencie. Bol vtedy režim taký krehký, alebo sa niečo podobné ako február 48 môže stať aj dnes?

„To, čo sa dnes deje v Poľsku a v Maďarsku, je nástup neliberálnych demokracií a tento proces môže trvať aj desiatky rokov. Komunistický prevrat sa odohral zo dňa na deň. Čistky, prepúšťanie zo zamestnania, zatýkanie. V priebehu týždňov, najviac mesiacov, komunisti úplne ovládli spoločnosť a vytvorili mocenský monopol. To sa nedá porovnať s Poľskom alebo s Maďarskom, tam taký mocenský monopol nie je a možno ani nehrozí, aj keď sa tam prejavujú autoritárske sklony a nie je to taká demokracia, akú sme si po roku 1989 predstavovali. Ale porovnávať to s mocenským prevratom komunistického typu by bolo pritiahnuté za vlasy.“

Akú úlohu v prevrate 1948 zohrával Sovietsky zväz?

„Sovieti tlačili na československých komunistov, aby riešili 'otázku moci'. Na zasadnutí Informačného byra na jeseň 1947 v Poľsku kritizovali vedenie KSČ, že má viac pritlačiť. Nedá sa povedať, že by Sovieti priamo zasiahli. Paradoxne, sám Gottwald žiadal Stalina cez ministra zahraničných vecí Molotova, aby urobili demonštráciu sily, napríklad presun vojsk v sovietskom pásme v Rakúsku alebo v Nemecku, ale Sovieti to odmietli. Koncom 90. rokov ruskí historici jednoznačne povedali, že Sovieti neboli ochotní otvorene zasiahnuť. Je pritom jasné, že tu mali svoju agentúru, svojich spravodajcov a rôzne nátlakové skupiny pôsobiace v rámci komunistického vedenia aj v rámci Bezpečnosti (polície). Sovieti tlačili na to, aby československí komunisti využili vhodnú situáciu, a tou bola demisia.“

Keď sa ako historik pozriete na 20. storočie, čo znamenali pre krajinu totalitné roky? Ako sa prejavili na jej charaktere?

„Slovensko je dnes úplne iná krajina než bola pred rokom 1948: ekonomicky, sociálne, kultúrne. Vzostup tu bol výraznejší ako v Čechách, ktoré boli industrializované a podstatne viac rozvinuté už pred nástupom komunizmu. Slovensko bolo zaostalé, agrárne. Ale industrializácia, ktorá tu prebehla, bola robená kampaňovito a nie optimálne. Na Slovensku bol predovšetkým spracovateľský priemysel, kde sa nefinalizovali výrobky, bola tu veľmi brutálna kolektivizácia, čistky v kultúre, v školstve. Teda na jednej strane vzostup, na druhej nesloboda a prenasledovanie. Ale nedá sa povedať, že tých 40 rokov bola čierna diera. Ľudia pracovali, vytvárali hodnoty. Keby sa Slovensko rozvíjalo v demokratických podmienkach, tiež by sa industrializovalo, tiež by ekonomicky, sociálne a kultúrne rástlo. Ale ono sa vyvíjalo v nedemokratických podmienkach, v totálnej moci komunistov a podľa modelu sovietskeho typu.“

Na školách sa o tomto období veľmi málo hovorí. Máte pocit, že verejnosť vie dosť o našej totalitnej minulosti?

„Určite nie. Mladá generácia o tomto období nič nevie a v škole im o ňom nič nepovedia. Ak na to na strednej škole zostane posledných pár hodín, tak to som povedal veľa. Často som sa stretol s tým, že skončili druhou svetovou vojnou a k povojnovému obdobiu sa ani nedostali. Mladí to nemajú odkiaľ vedieť, ak ich to vyslovene nezaujíma a nenaštudujú si to sami. Z toho potom vychádza, že nám tu po uliciach behajú rôzne vyholené hlavy a zelené tričká.“