23. feb 2018

BRATISLAVA. Prehľad článkov, ktoré v priebehu tohto týždňa najviac zaujali čitateľov Slovak Spectator.

1. Pri ceste autobusom z Viedne od vás vodič môže žiadať pas. Keep your passport at hand on your trip to Austria

2. Víťazstvo Kuzminovej je len jeden príklad ako prisťahovalci pomáhajú Slovensku: Who will take Kuzmina as a neighbour?

3. Zlomový objav v mayskej archeológii si pripísali na konto Slováci: Slovak archaeologists discover a key to understanding the Maya

4. Z tohto miesta máte viac ako polovičku Slovenska na dlani. Pozrite sa, čo môžete vidieť: The secret mountain view over half of Slovakia

5. Takto vyzerá špeciálny umelecký vlak, ktorým môžete do konca novembra cestovať do Viedne: “Art train” to connect Bratislava and Vienna

6. Asi je to signál, že sa u nás žije lepšie. Na Slovensko prichádza viac cudzincov ako po minulé roky: More foreigners have applied for a stay in Slovakia

7. Kuzminová sa postavila na najvyšší stupeň víťazov a urobila Slovensku radosť – naposledy? PyeongChang is Kuzmina's last Olympics

8. Prisťahovalci útočili vo Švédsku a ďalšie hoaxy z uplynulých dní. Migration activist flees Germany, Swedish attack ascribed to migrants

9. Pozitívna správa zo školstva. Inú univerzitu s touto akreditáciou nenájdete ani na Slovensku ani v Česku: Slovakia has a university with the same accreditation as Cambridge

10. I love you: Slovenky u cudzincov bodujú viac ako Slováci. Who do Slovaks marry the most among foreigners?

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.