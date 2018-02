Slováci veria viac europarlamentu a komisii než Národnej rade a vláde

Postoje Slovákov sú viac proeurópske ako postoje v iných členských štátoch.

23. feb 2018 o 14:35 TASR

BRATISLAVA. Európskej únii (EÚ) verilo vlani na jeseň 48 percent Slovákov, čo je viac ako na jar. Viac dôverujú Európskemu parlamentu (EP) ako Národnej rade SR a rovnako viac veria Európskej komisii (EK) ako slovenskej vláde.

Za najpozitívnejšie výsledky Únie považujú Slováci voľný pohyb ľudí, tovarov a služieb a euro.

Pri nevýhodách spomínajú byrokraciu a plytvanie peniazmi. Vyplýva to z prieskumu Eurobarometer, ktorý sa robí v celej Únii. Odpovedalo 28-tisíc respondentov.

Slováci pre Úniu

"Dôvera v EÚ je o čosi vyššia. Je tu aj nárast dôvery v EK, od jari do jesene narástla na 44 percent. Rastie aj dôvera v európske inštitúcie a optimizmus do budúcnosti," uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko.

Zdôraznil, že postoje Slovákov sú viac proeurópske ako priemerné postoje občanov v iných členských štátoch. Miko je rád, že dôvera v EÚ a v jej inštitúcie stúpa. "Dostali sme sa z hodnôt pod 40 nad 40 percent," podotkol. Krízy dôverou podľa jeho slov zvyknú otriasť, ale dôvera sa po nich potom vracia.

"Dôvera v Európsku úniu je pomerne vysoká. Pozitívne vnímanie EÚ na Slovensku je veľmi podobné ak priemer EÚ," uviedol Alexander Karvai z Kantar TNS.

Doplnil, že najviac Slovákov vníma Úniu neutrálne. Najpozitívnejšie Úniu podľa jeho slov vnímajú v Poľsku a Maďarsku, negatívnejšie vnímanie prevláda v Rakúsku a Českej republike. Respondenti odpovedali aj na to, čo pre nich znamená Únia.

"Pre Slovákov znamená najviac euro a cestovanie. Toto sú dve top oblasti, s ktorými si ľudia stotožňujú EÚ. Negatívne si Úniu spájajú s byrokraciou a plytvaním. Sú to veci, ktoré ľudia priamo vidia a vnímajú," uviedol Karvai.

Podľa prieskumu sa zvýšilo aj vnímanie spätosti ľudí s Úniou. Spätosť s EÚ cíti 60 percent, čo je opäť nárast oproti jari. "Sme v priemere," doplnil Karvai s tým, že najnižšiu mieru spätosti nameral Eurobarometer v Českej republike.

Až 75 percent opýtaných sa cíti byť občanom EÚ. Slováci vnímajú Úniu najmä ako modernú, demokratickú a pozerajúcu sa dopredu. Na jej budúcnosť sa pozerá optimisticky 59 percent Slovákov.

Úlohu zohráva blízkosť

Politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Pavol Baboš považuje dôveru Slovákov v Úniu za relatívne stabilnú.

Väčšiu dôveru v európske inštitúcie oproti tým domácim si vysvetľuje aj tým, že EP a EK sú ďalej ako NR SR a vláda SR.

"Tieto sú bližšie a sú vnímané s rôznymi škandálmi, kým pri EP a EK sa to k ľuďom nedostane, ani sa to nedeje, že by boli zverejňované, povedzme, korupčné škandály. Takže dôvera k slovenským politickým inštitúciám je nižšia," povedal Baboš.

Napriek dôvere v Úniu chodí v eurovoľbách voliť málo Slovákov, naposledy to bolo 13 percent. Podľa Baboša na to majú ľudia rôzne dôvody.

"Ľudia hlavne nevnímajú tieto voľby ako dôležité v zmysle, že by sa o niečom rozhodovalo. Chýba tam politická sú až a zároveň si ľudia nevedia predstaviť, čo tých pár slovenských europoslancov môže presadiť medzi stovkami ďalších poslancov," vysvetlil. Upozornil zároveň, že podľa výsledkov Eurobarometra veľká časť ľudí nemá jasný názor na Úniu a preto je ľahké ich manipulovať.