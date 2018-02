Fico chce Šefčoviča v eurokomisii aj po voľbách v roku 2019

O Šefčovičovi sa hovorí aj ako o možnom kandidátovi na prezidenta.

23. feb 2018 o 14:53 SITA

BRATISLAVA. Premiér Robert Fico by chcel nominovať Maroša Šefčoviča do Európskej komisie aj po voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019.

Povedal v piatok novinárom pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli.

Žiadaný Šefčovič

„Chceme do súboja opäť nasadiť Maroša Šefčoviča, je to človek, ktorý ukázal fantastické schopnosti. Ak budeme mať ako Slovensko možnosť zabojovať o slušnú pozíciu, bol by som rád, ak by ju zaujal práve Šefčovič,“ povedal Fico.

O Šefčovičovi sa pritom hovorí ako o možnom kandidátovi na post prezidenta, a to najmä po tom, čo svoju kandidatúru na najvyššiu ústavnú funkciu vylúčil Fico aj minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.

„Prezidentské voľby sú v marci 2019 a prelínajú sa s voľbami do Európskeho parlamentu. Myslím si, že v prípade Maroša Šefčoviča, ktorý by inak bol veľmi dobrým kandidátom na prezidenta, by som veľmi privítal, ak by využil všetky schopnosti, ktoré nabral v tomto prostredí a zabojoval za Slovensko. Nemôžem ale nič garantovať, máme aj koaličné strany, ktoré budú hovoriť do toho, kto bude náš kandidát na komisára,“ povedal Fico na otázku, či teda Šefčovič nebude kandidátom na prezidenta.

Premiér zároveň vysvetlil, že európski socialisti potrebujú dosiahnuť dobrý výsledok v eurovoľbách, aby získali vplyvné miesta v Komisii.

„Je tu niekoľko pozícií, kde sa vidíme do budúcnosti. Ak máme ponúknuť európskemu priestoru kvalitného kandidáta, neviem si predstaviť v tomto okamihu nikoho iného ako Maroša Šefčoviča, ale to je môj názor rok pred voľbami,“ dodal Fico.

Summit v Bruseli

Lídri EÚ sa na piatkovom summite zaoberajú viacročným finančným rámcom, situáciou v Európskom parlamente po brexite a návrhom Spitzenkandidátov.

Premiér súhlasí s tým návrhom na rozdelenie kresiel, ktorý už v EP prešiel. Europoslanci schválili zníženie počtu kresiel s tým, že niektoré sa rozdelia a Slovensko získa mandát navyše a niektoré ostanú „v zálohe“ pre krajiny, ktoré ešte len do Únie v budúcnosti vstúpia. Fico odmietol paneurópsku kandidátku a takisto Spitzenkandidátov.

To sú ľudia, ktorých nominuje politická frakcia EP a tá, ktorá získa najviac mandátov vo voľbách, získa aj post šéfa Európskej komisie. Tento princíp sa využil prvýkrát pri Jean-Claude Junckerovi, ktorý bol kandidátom ľudovcov.

Premiér v piatok argumentoval, že šéf Komisie musí spĺňať určité špecifické podmienky, ktoré si táto funkcia vyžaduje a podľa neho sa v Spitzenkandidátoch „ani divá sviňa nevyzná“.