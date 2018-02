Bugár: Vyzerám ako nejaká troska? Strane mám čo ponúknuť aj po ďalších voľbách

O chvíľu budú dva roky od parlamentných volieb. Viackrát ste túto vládu chválili, že na čom sa s partnermi dohodnete, to platí. Vnímate ju teda v porovnaní s predošlými vládami, v ktorých ste boli, ako najlepšiu?

„S niektorými kolegami sme už vo štvrtej vláde. Ak máte niečo v koaličnej zmluve, musíte pracovať na tom, aby sa to splnilo. V iných vládach sa mi stalo, že dva roky pred ich koncom bolo povedané, že síce to máme v zmluve, ale nemáme záujem to riešiť. V tejto vláde sme spolu už takmer dva roky a smerom k našim prioritám sa to ešte nestalo.“

Ale návrh vašej ministerky Lucie Žitňanskej na dekriminalizáciu drog už zrejme neprejde, hoci je v programovom vyhlásení vlády. Zablokovaná je aj ďalšia vec, a to zvýšenie koncesionárskych poplatkov, ktoré navrhoval Maďarič. Na čo je potom ten dokument?

“ V každej vláde máte chúlostivé veci, ktoré môže partner vnímať ako nie veľmi komfortné pre jeho voličov. „ Béla Bugár

„Zoberte si hociktoré programové vyhlásenie predošlých vlád. Budem prekvapený, ak by ste mi povedali, ktorá vláda ho splnila na 80 či viac percent. Situácia, aj ekonomická, sa niekedy zmení a niektoré veci neviete presadiť. Keby ekonomika fungovala inak, asi nesplníme vyššie penzie pre starodôchodcov.

A v každej vláde máte chúlostivé veci, ktoré môže partner vnímať ako nie veľmi komfortné pre jeho voličov. Hovorí sa síce, že kto bojuje, môže prehrať, ale kto ani nezačal bojovať, už prehral. Ešte máme pred sebou dva roky, dúfam, že sa nám podarí splniť skoro všetko.“

Vlani v lete vypukla koaličná kríza. Premiér ju zľahčoval tým, že išlo o komunikačnú krízu. Už sa vaša komunikácia zlepšila?

„Ešte za socializmu sme sa učili poučku z krízového vývoja o tom, že z krízy sa treba poučiť. Z krízy z minulého augusta sa každý poučil minimálne v tom, že treba počúvať jeden druhého oveľa lepšie ako dovtedy a zároveň treba viac komunikovať. Veď odvtedy sa stretávame každý týždeň.“

Aj si dvíhate telefóny? Keď Danko vypovedal koaličnú zmluvu, sťažoval sa, že Fico mu aj niekoľko dní nezdvihne.

„Ja som telefón zodvihol vždy. Manželke už niekedy prekáža, že mi zavolajú večer o pol desiatej a do desiatej riešime nejaký problém.