Za odstávkou vrtuľníkov môže byť ich fingovaná oprava, myslí si analytik

Počas odstávky armádnych pátracích vrtuľníkov by ich podľa rezortu obrany mohli v prípade núdze nahradiť vrtuľníky Leteckého útvaru ministerstva vnútra. Odborníci nesúhlasia.

23. feb 2018 o 21:34 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Pátracie a záchranárske vrtuľníky Mi-17, ktoré patria armáde, mohli z prevádzky odstaviť pre zistenie, že ich povinné opravy boli len fingované. Nevylučuje to analytik Juraj Krúpa zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku.

Ich prevádzku armáda v stredu dočasne pozastavila z bezpečnostných dôvodov. O aké dôvody konkrétne ide, hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková nepovedala. Na prípad ako prvý upozornil Denník N.

Vrtuľníky majú špeciálne vybavenie, dokážu napríklad zachytiť signál, ktorý vysiela havarované lietadlo.

Keby nad územím Slovenska došlo k zmiznutiu alebo havárii lietadla, armáda je na základe medzinárodných dohôd povinná vyslať tieto helikoptéry do pátracej akcie.

Slovensko má dvanásť týchto vrtuľníkov a ich domovskou stanicou je vojenské letisko v Prešove. Problémom je, že za ne podľa odborníkov neexistuje náhrada.

Keby počas odstávky strojov došlo k leteckému incidentu nad naším územím, nemali by sme podľa Krúpu aký stroj poslať do akcie a zrejme by sme o pomoc museli požiadať okolité krajiny. „Je to hanba, veľká hanba,“ hovorí analytik.

Podozrenie na fingované opravy

„Šíria sa informácie, že všetko spôsobila jedna zo slovenských súkromných spoločností,“ hovorí Krúpa o firme, ktorá mala pravdepodobne robiť fingované opravy vrtuľníkov. Jej názov nechce prezradiť.

Vrtuľníky opravujú štátne Letecké opravovne Trenčín. Tie však môžu opravou poveriť sprostredkovateľskú firmu. Zmluvu s ňou však nemusia zverejniť.