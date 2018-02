Dekriminalizácia marihuany by pre Fica problémom nebola

Ficovou hlavnou ambíciou je príprava Smeru na parlamentné voľby.

24. feb 2018 o 13:24 TASR

BRATISLAVA. Dekriminalizácia marihuany by pre premiéra Roberta Fica (Smer) nebola problémom. Odmieta však legalizovať tvrdé drogy.

Povedal to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žiadny kokaín, žiadny heroín, žiadny pervitín

Reagoval na návrh z dielne ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktorý hovoril o čiastočnej dekriminalizácii drog. Vláda o ňom nerokovala, lebo koaliční partneri s navrhnutým znením nesúhlasili.

Prečítajte si tiež: Žitňanská to skúsi len s marihuanou. Bugár ráta aj s tým, že miernejšie tresty nebudú vôbec

"Pokiaľ by to bolo iba o legalizácii alebo zmiernení postihu za používanie mäkkých drog ako je marihuana, poďme sa o tom rozprávať. Súhlasím, že pokiaľ ide o marihuanu, asi nie je správne kriminalizovať mladého človeka. Ak by sme sa bavili iba o marihuane a preniesli to z trestnoprávnej do priestupkovej zodpovednosti, ja s tým budem súhlasiť, ale nikdy nebudem súhlasiť s tvrdými drogami," uviedol.

Pripomenul, že vďaka Žitňanskej návrhu mohlo byť beztrestné používanie heroínu, kokaínu. "Kto kázal pani ministerke predložiť návrh zákona, kde má byť beztrestné užívanie heroínu a kokaínu? S tým nikdy nebudem súhlasiť. Žiadny kokaín, žiadny heroín, žiadny pervitín," zopakoval Fico.

Istanbulský dohovor

Premiér zároveň opätovne odmietol ratifikáciu Istanbulského dohovoru. Podľa jeho slov nerieši iba ochranu žien pred týraním. Avizoval, že ochranu žien pred násilím budú riešiť slovenské zákony.

Prečítajte si tiež: O čom je spor o Istanbulskom dohovore (otázky a odpovede)

"Pôjdeme podstatne ďalej, ako krajiny, ktoré sa rozhodli ratifikovať Istanbulský dohovor," povedal. V súvislosti s ochranou žien uviedol, že sa vláda chystá podporiť 15 krízových centier.

Dokument je podľa neho v rozpore s Ústavou SR. Presnejšie v otázke manželstva, ktoré slovenská ústava definuje ako zväzok muža a ženy, a nie osôb rovnakého pohlavia.

"Ja nemôžem dovoliť ratifikovať dohovor, ktorý obsahuje ustanovenia v príkrom rozpore s Ústavou SR," zdôraznil premiér.

Chce vyhrať voľby

Fico tiež vyhlásil, že jeho hlavnou ambíciou je momentálne príprava strany na parlamentné voľby v roku 2020. mPremiér má podľa vlastných slov záujem vyhrať aj piate parlamentné voľby a zostaviť štvrtú vládu. "To je moja ambícia, na ktorej pracujem," zdôraznil.

Informácie o tom, že uvažuje o kandidatúre na Ústavný súd s cieľom stať sa jeho predsedom priamo neodmietol. V Smere sa podľa neho však momentálne o téme odchodu nediskutuje.

"Ak má Smer podporu, ktorá sa stále pohybuje medzi 25-timi až 30-timi percentami, čo by za to dali iní, keby to tak bolo, a má šancu vyhrať piate parlamentné voľby a opäť zostaviť vládu, je mojou povinnosťou tie opraty držať v rukách, a urobiť všetko, aby Smer bol takou politickou stranou, ktorá v histórii Slovenska bude ťažko prekonaná," uviedol ministerský predseda.

Fico doslova uviedol, že celý tento rok bude pripravovať vládu a Smer na parlamentné voľby 2020. "Každý by ma najradšej vyhnal z politiky a poslal niekde inde. My teraz vôbec na túto tému nehovoríme," povedal s tým, že stranu na budúci rok nás čakajú voľby do Európskeho parlamentu, na jeseň ťažké komunálne voľby a tiež prezidentské voľby.

Smer nebude čakať na Kisku

"Tu veľmi jasne znovu opakujem, že v žiadnom prípade nebudem kandidovať na post prezidenta," zvýraznil Fico.

Smer podľa neho v žiadnom straníckom orgáne zatiaľ nepreberal, kto bude v prezidentských voľbách kandidovať. "To by bolo správne oznámiť niekde na prelome letných prázdnin," vysvetlil.

Smer podľa slov jeho predsedu nebude čakať na vyjadrenie súčasného prezidenta Andreja Kisku a bude hľadať kandidáta. "Toto nie je rozhodujúce v našom rozmýšľaní," doplnil.