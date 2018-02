Ministerstvo odporúča zvážiť cestovanie do určitých oblastí Etiópie

Bezpečnostná situácia v niektorých regiónoch Etiópie je naďalej napätá.

24. feb 2018 o 14:57 SITA

BRATISLAVA. Maximálnu opatrnosť, priebežne sledovať vývoj bezpečnostnej situácie a vyvarovať sa miestam so zvýšenou koncentráciou ľudí v Etiópii odporúča ministerstvo zahraničných vecí.

Dôvodom je, že etiópska vláda v polovici februára vyhlásila v krajine na šesť mesiacov výnimočný stav. Počas neho môžu orgány činné v trestnom konaní už teraz zadržať bez súdneho príkazu ktorúkoľvek osobu, ktorá organizuje, riadi, zúčastní sa alebo je podozrivá z účasti na trestnej činnosti, akciách proti ústave a ústavnému poriadku.

Bezpečnostná situácia v niektorých regiónoch Etiópie je naďalej napätá aj po opätovnom oficiálnom vyhlásení výnimočného stavu etiópskym parlamentom vrátane všetkých obmedzení s ním spojených. Informuje o tom ministerstvo na svojej stránke.



Ministerstvo tiež odporúča zvážiť nevyhnutnosť cestovania do východnej oblasti Etiópie-Harerghe Zone (Oromský štát), kde v súčasnej dobe prebiehajú silné nepokoje medzi oromským a somálskym etnikom.

V tejto súvislosti odporúčajú vyhnúť sa cestám pozdĺž miest Addis Abeba, Diredawa, Harar a Jijiga. Ministerstvo aj naďalej odporúča slovenským občanom v krajine zachovávať maximálnu obozretnosť a vyhýbať sa akýmkoľvek politickým zhromaždeniam alebo demonštráciám.



Výnimočný stav bol prvotne vyhlásený v októbri 2016 v dôsledku pretrvávajúcich protestov v štáte Oromie, ktorý obklopuje hlavné mesto Addis Abeba, a v štáte Amhara, kde sa nachádzajú najobľúbenejšie turistické destinácie ako Gondar a Bahir Dar.

Do oblastí pozdĺž hraníc s Eritreou, Keňou, Južným Sudánom, Somálskom, a do federálneho štátu Gambela odporúča ministerstvo necestovať. V uvedených oblastiach dochádza k častým medzietnickým konfliktom a v niektorých oblastiach hrozí aj riziko terorizmu zo strany ozbrojenej skupiny al-Šabáb.



Ministerstvo zároveň vyzýva slovenských občanov, aby v prípade cestovania do Etiópie využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na webovej stránke rezortu diplomacie.