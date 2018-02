Beblavý: Fico mohol poslať Istanbulský dohovor na Ústavný súd

Paškovi vadí škodlivá genderová politika.

25. feb 2018 o 15:17 TASR

BRATISLAVA. Ústavný súd mohol posúdiť, či je Dohovor o predchádzaní násilia na ženách (tzv. Istanbulský dohovor) v rozpore s ústavou.

V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike na to upozornil poslanec Miroslav Beblavý (nezaradený). Premiér Robert Fico (Smer) podľa neho túto možnosť nevyužil.

"To len jasne dokazuje, že tému chce zhodiť zo stola, pretože násilie na ženách je niečo, čo ho otravuje," uviedol opozičný poslanec.

Podľa Jaroslava Pašku (SNS) by takýto postup nebol efektívny. "Vieme, že to neprejde Národnou radou SR, tak jednoduchšie riešenie je nezaväzovať parlament ratifikáciou. To je jednoduchšie riešenie, ako čakať na rozhodnutie Ústavného súdu," vysvetlil poslanec s tým, že v Slovenskej republike dnes nie je vôľa na ratifikáciu medzinárodného dohovoru.

Dôvodom je podľa Pašku škodlivá genderová politika, ktorá sa do zmluvy dostala, pričom vláda Ivety Radičovej voči tomu v minulosti nezakročila.

V tom ho podporil aj podpredseda Smeru Juraj Blanár. "Gender agenda je pre slovenskú spoločnosť neprijateľná. Netlačme tému LGBTI do témy násilia na ženách," povedal. Slovensko je podľa jeho slov kresťanská krajina.

"Sú tu hodnoty, ktoré Slovensko vyznáva. Presadili sme ústavnú ochranu manželstva," doplnil. Beblavý by dohovor nespájal s náboženstvom.

Podobne ako Beblavý, tak ani SaS v ratifikácii dohovoru problém nevidí. Podľa poslanca Martina Klusa (SaS) Istanbulský dohovor nie je v rozpore so slovenskou ústavou. "Každá piata žena na Slovensku čelí problému násilia v domácnosti a my sa ideme tváriť, že dohovor ide proti ústave a ochrane manželstva. Veď to nikto z nás nespochybňuje," vyhlásil.

"Pán premiér to chce využiť vo svoj prospech, pretože mu klesajú preferencie," kritizoval.

Blanár zdôraznil, že ak sa má riešiť téma LGBTI, nech to ide cez samostatný dokument. S tým súhlasí aj Paška, ktorý si myslí, že Istanbulský dohovor by mohol viesť k registrovaným partnerstvám homosexuálov. Koaliční poslanci zdôrazňovali, že násilie páchané na ženách mieni vláda riešiť. Deklarujú, že do našich zákonov sa dostane aj viac opatrení na ochranu žien. "Budeme prijímať všetky kroky na ochranu žien," vyhlásil Blanár.

Súhlasí aj Paška, ktorý zároveň zdôraznil, že väčšina mužov ale ženy netýra. "Povedali ste, že 20 percent žien sa stretlo s tým, že boli doma napadnuté," reagoval na Klusa.

"Súčasne platí, že väčšina žien sa s týmto nestretla alebo to neavizovala. To znamená, že tie štyri pätiny rešpektujú isté postavenie v spoločnosti a že ich manželia takéto konanie v rodinnom živote nevyužívajú. Chcem veriť, že časom to bude ešte viacej," vysvetlil s tým, že však netreba preto prijímať Istanbulský dohovor.

Za tieto slová poslanca SNS skritizoval Beblavý. "Bagatelizujete násilie na 400-tisíc ženách. Hádam nebudeme čakať, kým to bude väčšinový jav," reagoval. Paška sa ohradil, že nič podľa vlastných slov nezľahčuje a zopakoval potrebu prijímania opatrení na ochranu žien.