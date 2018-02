Záborská podáva návrh na disciplinárne konanie proti Hlinovi

Europoslankyňa hovorí o znevážení KDH.

25. feb 2018 o 17:00 SITA

BRATISLAVA. Europoslankyňa za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Anna Záborská podá v pondelok návrh na začatie disciplinárneho konania proti predsedovi KDH Alojzovi Hlinovi za zneváženie hnutia, orgánu hnutia a člena hnutia.

Záborská: Znevažuje hnutie

Tlačová správa zo snemu KDH pripravená jeho hovorcom podľa Záborskej hrubo znevažuje všetkých členov strany, ktorí počas dvadsiatich ôsmich rokov existencie KDH vyberali kandidátov a sami kandidovali vo voľbách do NR SR.

„Znevážil tiež najvyšší celoslovenský orgán KDH medzi snemami - Radu KDH, a samotnú značku KDH. Je nemysliteľné, že toto oficiálne vyjadrenie nebolo pripravené na pokyn predsedu strany," vyhlásila europoslankyňa.



Ako ďalej Záborská uviedla, tlačové vyhlásenie KDH obsahuje aj viaceré zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktorých cieľom je ovplyvniť delegátov snemu, aby prijali zmenu stanov predkladanú už po druhýkrát predsedom Alojzom Hlinom.

„Ide mu o to, aby len on a desiati ľudia v predsedníctve strany mali právo navrhovať kandidátov do volieb. Celoslovenská Rada KDH, ktorá zastupuje viac ako osemtisíc členov, nebude môcť navrhnúť nikoho. Tento detail hovorca zabudol spomenúť,“ upozornila Záborská.

Europoslankyňa tiež pripomenula, že oficiálnym názvom strany je od jej založenia Kresťanskodemokratické hnutie.

„Takto je to zapísané aj v registri politických strán na ministerstve vnútra. Ak k názvu Kresťanskodemokratické hnutie pripojíme slová kresťanskí demokrati, ako to schválilo Predsedníctvo KDH v decembri 2017, budeme každému na smiech,“ uzavrela Záborská.

Majú upraviť názov

V tlačovej správe, ktorú poskytol agentúre SITA Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH, sa uvádza, že o zmenách stanov rozhodnú delegáti marcového snemu. Podľa predsedníctvom schváleného návrhu zmeny stanov má marcový snem KDH upraviť názov hnutia na Kresťanskodemokratické hnutie – kresťanskí demokrati.

Predsedníctvo tiež navrhlo zmeniť stanovy tak, aby kandidačnú listinu pre voľby do NR SR, Európskeho parlamentu a voľbu prezidenta schvaľovala Rada KDH na návrh Predsedníctva KDH.

Spomínané zmeny kritizujú viacerí bývalí predstavitelia KDH. „To, že každý mohol navrhovať kandidátov v praxi znamenalo, že nevolená lobistická štruktúra sa pred volebnou Radou KDH dohodla, ako bude obsadených prvých 15 miest. Tento spôsob tvorenia kandidátky v marci 2016 dostal KDH mimo parlamentu,“ uvádza KDH v reakcii na výhrady svojich bývalých predstaviteľov.

Podľa kresťanských demokratov navrhovaná zmena stanov spočíva v tom, „že kandidátku bude naďalej schvaľovať Rada KDH, ale nie na návrh nevolenej lobistickej skupiny, ale na návrh predsedníctva“. Viacerí bývalí predstavitelia KDH tvrdia, že hnutie je jednou z mála slovenských politických strán, ktoré vznikali zdola. „Dnes má každý jeden člen hnutia právo navrhovať kandidátov na funkciu prezidenta, poslanca Európskeho parlamentu, poslanca NR SR a zástupcov v samosprávnych orgánoch krajov, miest a obcí," tvrdia.