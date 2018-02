Podcast Dobré ráno bude znieť v rádiu, denne ho odvysiela Trnavské rádio

Podcast Dobré ráno bude Trnavské Rádio vysielať pravidelne pred štartom rannej show.

28. feb 2018 o 9:08 SME.sk

BRATISLAVA. Podcast Dobrá ráno zaznie aj v rádiu. Prvý denný spravodajský podcast na Slovensku, ktorý od konca októbra minulého roku pripravuje denník SME, sa bude od začiatku marca vysielať na Trnavskom rádiu.

“Vďaka spolupráci medzi SME a Trnavským rádiom môžeme aj audio formou osloviť poslucháčov a čitateľov. Podcast Dobré ráno počúva čoraz viac ľudí a verím, že vďaka tomuto kroku pribudnú ďalší,” opisuje spoluprácu šéfredaktorka SME Beata Balogová.

Dobré ráno vo vysielaní Trnavského rádia

Podcast Dobré ráno bude Trnavské Rádio vysielať pravidelne pred štartom rannej show o 5.45 hodine na frekvencii 103,9 FM a prostredníctvom streamu na webe www.trnavskeradio.sk.

"Pre naše rádio je okrem precízne vyberanej hudby dôležitý aj obsah a jeho hodnota," hovorí programový riaditeľ Trnavského Rádia Dušan Vančo. "Preto sa osobne mimoriadne teším na kvalitnú žurnalistiku denníka SME v našom vysielaní.”

Vo februári zaradila do svojej ponuky podcast Dobré ráno aj streamovacia služba Spotify. Tá je najväčšou audio platformou na svete - s desiatkami miliónov používateľov.

Podcasty v rádiách sú aj v zahraničí

"Takýto krok nie je neobvyklý. Nedávno sa aj denník New York Times dohodol s lokálnou sieťou verejnoprávnych rozhlasov v Spojených štátoch, že do vysielania zaradia denný podcast The Daily," dodáva Tomáš Prokopčák, zástupca šéfredaktorky a jeden z pravidelných moderátorov podcastu. "Ten produkujú už vyše roka. Čiže nie sme prví na svete a isto ani poslední.”

Podcast Dobré ráno dosiahol prednedávnom nový rekord. V stredu 14. februára prekročila počúvanosť jednej z jeho epizód viac ako 10-tisíc vypočutí.

V ten deň bola hlavnou témou podcastu správa o plánovej vražde Oskara Fegyveresa v 90. rokoch vo Švajčiarsku, ktorú opísal pre denník SME bývalý príslušník SIS Ľuboš Kosík. Vysvetľoval tiež, akú úlohu vtedy zohrávala dnešná žena ministra vnútra Roberta Kaliňáka.

Dobré ráno si už všimli aj zahraničné médiá, keď nedávno písali o novej vlne podcastov, ktoré vznikajú v Európe.