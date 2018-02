Fico odmieta zneužívanie tragickej vraždy Kuciaka na politický boj

Matovič neverí, že Gašpar a Kaliňák umožnia nezávislé vyšetrenie prípadu.

26. feb 2018 o 12:02 (aktualizované 26. feb 2018 o 19:58) SITA, TASR

BRATISLAVA. Vražda dvoch mladých ľudí je ohavným činom za akýchkoľvek okolností a nesmie mať v našej spoločnosti miesto. Vyhlásil v reakcii na vraždu investigatívneho novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky predseda vlády SR Robert Fico (Smer).

Ak by sa ukázalo, že smrť investigatívneho reportéra Jána Kuciaka súvisela s jeho novinárskou prácou, išlo by podľa neho o bezprecedentný útok na slobodu tlače a demokraciu na Slovensku.

"Všetky slovenské vlády od roku 1998 rešpektovali úlohu médií v slovenskej spoločnosti a vnímali slobodu tlače ako nezastupiteľnú súčasť demokratického zriadenia," konštatoval Fico.

Prečítajte si tiež: Vražda novinára sa týka všetkých, novinári sú ušami a ústami verejnosti

"Svedčia o tom aj trvalé popredné miesta Slovenska v rešpektovanom rebríčku slobody tlače na svete, zostavovanom organizáciou Reportéri bez hraníc, kde sme napríklad vlani obsadili 17. priečku," upozornil premiér.

Dodal pritom, že ani jeho strana Smer počas jednofarebnej vlády neurobila napriek vecným výhradám ku kvalite žurnalistickej práce žiadne opatrenia, ktoré by slobodu médií na Slovensku obmedzili.

Vraždu dvoch mladých ľudí, tak ako všetky podobné prípady, je podľa jeho slov potrebné čo najskôr vyšetriť, odhaliť jej páchateľov a potrestať ich.

"Vláda Slovenskej republiky bude v rámci svojich právomocí maximálne nápomocná, aby orgány činné v trestnom konaní i ďalšie bezpečnostné zložky mohli v tomto prípade čo najefektívnejšie konať. Odmietame však politické zneužívanie tejto tragédie, ktoré takmer okamžite spustila slovenská opozícia," dodal Fico.

Remišová ukazuje na Kaliňáka, Fica aj Danka

Ak sa ukáže, že vražda Kuciaka súvisí s jeho prácou, je to podľa Veroniky Remišovej (OĽANO) vražda na úrovni Róberta Remiáša a minister vnútra musí odísť z politiky.

Ako povedala v pondelok pre agentúru SITA, vražda je okrem iného dôsledok neustálych útokov predstaviteľov vládnej koalície vrátane predsedu parlamentu Andreja Danka a predsedu vlády Roberta Fica, ktorí namiesto poukazovania na konkrétne nesprávne informácie v médiach (ak sa také vyskytli) útočili na novinárov vo všeobecnosti a dehonestovali ich.

„Tak, ako nemôže byť krajina slobodná a prosperujúca bez dobrých politikov, tak nemôže byť ani bez dobrých novinárov. Preto by sa žiadny politik, ktorí má rád našu krajinu, nemal snažiť o potláčanie slobodných médií,“ zdôraznila.

Matovič: Mečiar mal Remiáša, Fico má Kuciaka

Poslanec Národnej rady SR a líder OĽaNO Igor Matovič vyzval okrem ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer) aj policajného prezidenta Tibora Gašpara, aby odstúpil a umožnil nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.

Prečítajte si tiež: Syn zavraždenej maltskej novinárky: Kuciakovej vražde mohla EÚ zabrániť

Matovič neverí, že "títo ľudia dokážu zabezpečiť nezávislé vyšetrenie prípadu". Zároveň obvinil premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra Kaliňáka, že svojimi vyjadreniami "urobili z novinárov lovnú zver".

Ak by podľa Matoviča myslel premiér svoj boj proti skorumpovanej mafii úprimne, "dnes by sa začal sťahovať z bytu, ktorý je postavený z daňových podvodov" a je "symbolom všetkých týchto mafiánov, o ktorých Ján Kuciak písal".

Z Kuciakovej novinárskej činnosti sa podľa neho dá vytvoriť obraz, ktorým ľuďom ležal v žalúdku. "Bašternák, Výboh, Fico, Ficov brat, Kaliňák, priamo Gašpar - policajný prezident, Lajčák, Plavčan, Raši, Glváč, Počiatek a Bödör," vymenoval ľudí, o ktorých boli Kuciakove články. Ďalších 16 sa týka podnikateľa Mariána Kočnera.

"Tak ako mal Mečiar svojho Róberta Remiáša, tak Robert Fico bude mať naveky Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú," uzavrel Matovič.

Najvyšší predstavitelia vraždu odsúdili

Slovensko nemôže byť krajinou, kde vraždia novinárov. Vyhlásila v reakcii na vraždu ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská

"Nemôžeme byť krajinou, kde vraždia novinárov. Každú vraždu považujem za obrovskú tragédiu, ľudskú aj spoločenskú. O okolnostiach vraždy nič neviem. Sama čakám na prvé slová, ktoré k tomu povie policajný prezident, aby sme sa vôbec dozvedeli viac," vyhlásila.

Prezident Andrej Kiska vyjadril úprimnú sústrasť príbuzným, priateľom, známym a kolegom zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

"Som otrasený a zhrozený tým, že sa také niečo mohlo na Slovensku stať. Chladnokrvná vražda mladých ľudí je otrasným činom, ktorý musí byť potrestaný. Musíme čo najrýchlejšie nájsť tých, čo to urobili, a zaistiť bezpečnosť novinárov. Využitím všetkých prostriedkov, ktoré na to máme," uviedol prezident.

Predseda Národnej rady Andrej Danko (SNS) odsudzuje vraždu a rodinám vyjadruje úprimnú sústrasť.

"Je nepredstaviteľné, že v dnešnej dobe sme svedkami takýchto skutkov. Verím, že polícia bude neodkladne konať a nedá šancu páchateľovi," povedal. Zdôraznil, že takéto praktiky sú v našej spoločnosti neprípustné.

Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) je z vraždy nešťastný a zdrvený. Napísal to na sociálnej sieti s tým, že ruší celý svoj plánovaný program a vracia sa do Bratislavy.

"Ministerstvo vnútra SR a bezpečnostné zložky krajiny urobia všetko pre to, aby boli páchatelia tohto otrasného činu čo najskôr odhalení," dodal minister.

Z vraždy novinára je zhrozený aj minister kultúry Marek Maďarič.

Prečítajte si tiež: Kaliňák po vražde novinára: Nikto netuší, ako bude dnešok prebiehať

"Slobodné médiá a slobodných novinárov považujem za jeden zo základov demokratickej spoločnosti. Preto okrem vyšetrenia tejto vraždy spoločnosť potrebuje uistenie, že novinári nebudú pri svojej práci zastrašovaní a že okrem samotnej vraždy sa orgány činné v trestnom konaní budú osobitne venovať všetkým kauzám, o ktorých zavraždený novinár písal. Je to jediný spôsob, ako presvedčiť verejnosť, že žijeme v štáte, kde sú vážne podozrenia dôsledne vyšetrované a kde nie sú ohrození novinári, ktorí o týchto podozreniach píšu," vyhlásil Maďarič.

Pozostalým Jána Kuciaka aj jeho partnerky vyjadril minister úprimnú a hlbokú sústrasť.

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík verí, že sloboda slova a ochrana tých, ktorí poukazujú na citlivé spoločenské témy, bude pre štátne inštitúcie jednou z najvyšších priorít. Vyhlásil to v pondelok v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.

"Priam beštiálnym spôsobom vyhasol život mladého človeka len preto, že poukazoval na nespravodlivosť, hľadal pravdu a nebál sa pomenovávať čierne ovce politického, hospodárskeho života," konštatoval Mitrík, ktorý vyjadril sústrasť rodinám obetí.

Čin odsúdil aj predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák. Podľa toho je neprípustné, aby sloboda slova, ktorou sa vyznačuje poctivá práca novinárov, bola upretá akýmkoľvek spôsobom.

"Odsudzujem chladnokrvnú vraždu mladého človeka, ktorý si vybral povolanie dôležité pre budovanie demokratického a právneho štátu," uviedol Hlivák v písomnom stanovisku.

"Ako bývalý advokát som vždy stál na strane zákona a ctil som si princípy právneho štátu. Je neprípustné, aby sloboda slova, ktorou sa vyznačuje poctivá práca novinárov, bola upretá akýmkoľvek spôsobom," doplnil.

Sulík dúfa, že polícia nebude na strane vrahov

"Strana SaS očakáva, že vyšetrovanie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky sa bude viesť s inou razanciou ako vyšetrovanie podvodov podnikateľov typu Ladislav Bašternák či Marián Kočner," vyhlásil v pondelok počas tlačovej konferencie v Bratislave predseda SaS Richard Sulík.

Ohlasy zahraničných agentúr: DPA: "Slovenská verejnosť je šokovaná. Investigatívneho novinára a jeho priateľku chladnokrvne zavraždili. Aj policajný prezident vidí motív tohto činu v investigatívnej práci obete." Reuters: Vražda Jána Kuciaka šokovala Slovensko a upozornila na obavy tamojšej verejnosti týkajúce sa korupcie. Životný štandard na Slovensku sa po vstupe do EÚ v roku 2004 výrazne zvýšil, mnohí Slováci však stále poukazujú na nedostatočné stíhanie korupčnej trestnej činnosti. AFP. "Slovenská polícia spustila v pondelok vyšetrovanie vraždy po tom, ako popredného investigatívneho novinára známeho v súvislosti s článkami o daňových podvodoch na najvyššej úrovni našli spoločne s jeho priateľkou mŕtveho."

Sulík pripomenul, že skutočný motív vraždy dvojice mladých ľudí zostáva nejasný.

"Sme svedkami toho najhrubšieho a najbeštiálnejšieho zastrašovania a to nielen novinárov, ale aj všetkých občanov Slovenska, ktorí bojujú proti organizovanému zločinu," povedal Sulík.

Doplnil, že je v najvyššom záujme občanov krajiny, aby páchateľ alebo páchatelia boli vypátraní a postavení pred súd.

Strana očakáva, že policajti a prokurátori nebudú stáť na strane vrahov. Sulík pritom poukázal na prípad Róberta Remiáša. "V žiadnom prípade takýto vývoj, ako tu bol v 90. rokoch minulého storočia, nesmieme dopustiť," dodal.

Predseda KDH Alojz Hlina je zhrozený z toho, čo sa stalo.

"Kam sme sa to vrátili? Z toho, čo sme počuli, to bola poprava a z toho ide hrôza. KDH je pripravené sa zúčastniť akcií, činností, ktoré budú viesť k tomu, aby polícia bola políciou, spravodlivosť spravodlivosťou, právny štát právnym štátom," zdôraznil.

Podľa podpredsedu Pavla Zajaca sa zdá, že Slovensko je mafiánsky štát.

Z vraždy novinára je zhrozená aj mimoparlamentná strana SPOLU - občianska demokracia. Rodinám a kolegom vyjadruje úprimnú sústrasť.

"Sme zhrození a veríme, že tento trestný čin orgány v trestnom konaní čo najrýchlejšie objasnia a vinníkov stihne spravodlivý trest," uviedla strana vo svojom stanovisku.

Úprimnú sústrasť vyjadruje aj mimoparlamentné Progresívne Slovensko. Zdôrazňuje, že ak majú reportéri žiť v strachu, je to koniec demokracie.

Vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky je podľa PS nielen obrovskou ľudskou tragédiou, ale aj útokom na slobodu médií a právny štát na Slovensku.

"Ak sa potvrdí, že Kuciakova smrť súvisí s jeho investigatívnou prácou na daňových podvodoch, je to návrat do praktík mafiánskeho štátu deväťdesiatych rokov," uviedol šéf progresívcov Ivan Štefunko.

"Bezpečnosť a sloboda novinárov je kľúčovou zložkou liberálnej demokracie. Ak majú reportéri žiť v strachu o svoj život, keď píšu o citlivých kauzách, je to koniec demokracie a právneho štátu na Slovensku," pokračoval Štefunko.

Všetky demokratické strany sa podľa jeho slov musia postaviť na obranu novinárov a žiadať okamžité a dôsledné vyšetrenie Kuciakovej smrti.

Vražda nemôže byť „odpoveďou na žiadnu novinársku kritiku, lebo ani smrťou nemožno umlčať pravdu, ktorej hľadanie je podstatou novinárskeho remesla“, tvrdí predseda mediálneho výboru parlamentu Dušan Jarjabek.

„Vrah musí byť potrestaný,“ to je podľa Jarjabka nielen jeho želanie, ale aj želanie všetkých slušných ľudí na Slovensku, ktorý označil dvojnásobnú vraždu „za vrcholne neľudský spôsob riešenia sporu“.

Vraždu odsúdili v Štrasburgu aj v Prahe

Sloboda slova musí zostať nedotknuteľná. Uviedol to podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič.

Slovenský eurokomisár pripomenul, že záväzok Európskej únie rešpektovať slobodu a pluralizmus médií (ako aj právo na informácie a slobodu prejavu) je zakotvený v článku 11 Charty základných práv, a hovorí sa o ňom aj v ustanovení článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

"Som hlboko otrasený, že sme svedkami chladnokrvnej vraždy za výkon novinárskeho povolania. Zo srdca vyjadrujem úprimnú sústrasť blízkym týchto dvoch mladých, odvážnych ľudí, Jána aj Martiny. Ich smrť nesmie nikoho z nás nechať ľahostajným, pretože sloboda slova musí byť nedotknuteľná," uviedol Šefčovič.

Zároveň odkázal, že potrestanie tohto činu je "morálny imperatív" pre zdravie celej slovenskej spoločnosti.

Európska únia nemôže akceptovať, že slovenského novinára zavraždili preto, že si robil svoju prácu. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho.

Zároveň vyzval slovenské orgány, aby vraždu dôkladne prešetrili, aj s medzinárodnou podporou, ak treba. Ako v prípade maltskej novinárky Daphne Caruana Galizia, ani v tom prípade Európsky parlament to nenechá na pokoji, kým nebude vykonaná spravodlivosť.

Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muiznieks je takisto šokovaný vraždou novinára a takisto vyzval orgány na dôkladné vyšetrenie. Zároveň avizoval, že túto otázku otvorí počas svojej nadchádzajúcej návštevy na Slovensku.

Český premiér v demisii Andrej Babiš odsúdil násilie proti novinárom. "Som v šoku, je to šialené," reagoval na vraždu Kuciaka.

"Čítam o vražde 27-ročného slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Som v šoku. Ak sa potvrdí, že to súvisí s jeho prácou, je to šialené. V živote by mi nenapadlo, že sa niečo podobné môže v roku 2018 na Slovensku stať. Násilie proti novinárom úplne odsudzujem," napísal Babiš v pondelok na Twitteri.

Na udalosť reagoval aj šéf českého parlamentného klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

"Bol rovnako starý ako môj syn... Myslím na jeho rodičov a neviem si predstaviť väčšie utrpenie. Toto zverstvo musí byť potrestané. Európa nesmie byť miestom, kde sa za slobodu slova platí životom," vyhlásil Kalousek.

Americké veľvyslanectvo na Slovensku je šokované a zarmútené vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. "V otvorených demokratických spoločnostiach musia mať novinári pre svoju prácu zaručenú slobodu a bezpečnosť," vyhlásil v pondelok veľvyslanec Adam Sterling.

"Tento strašný zločin vyžaduje dôkladné vyšetrenie a rýchle stíhanie zodpovedných osôb," dodal. Zároveň vyjadril úprimnú sústrasť rodinám, priateľom, blízkym a kolegom mladého páru.

Znepokojená novinárska obec

Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) je mimoriadne znepokojená úkladnou vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Konštatuje sa to v stanovisku AEJ, ktoré podpísali generálny tajomník organizácie Tibor Macák, zakladateľ slovenskej sekcie AEJ Juraj Alner, bývalý predseda Július Lőrincz a člen organizácie Ivan Brada.

"Tento zločin sa udial na pozadí investigatívnej činnosti pri odhaľovaní trestnej činnosti osôb napojených nielen na podsvetie, ale aj politické špičky tejto krajiny. AEJ, slovenská sekcia, vyzýva policajné orgány SR, aby túto vraždu dôkladne vyšetrili a vinníkov postavili pred súd," skonštatovali v stanovisku.

K udalosti sa vyjadrili aj Reportéri bez hraníc (RSF). Vo svojom stanovisku vyzvali na vyšetrenie vraždy a na to, aby boli zodpovední za vraždu potrestaní.

Pripomenuli, že je to už druhá vražda v priebehu piatich mesiacov v EÚ. Koncom minulého roka zabili investigatívnu novinárku na Malte. Daphne Caruana Galizia mala v aute výbušninu.



„Investigatívny novinár bol opäť v Európskej únii zavraždený. Vyzývame na vyšetrenie presných okolností smrti Jána Kuciaka a požadujeme, aby orgány vniesli svetlo do tohto prípadu, najmä preto, že v posledných mesiacoch sa jemu a jeho blízkym vyhrážali,“ píše sa ďalej v stanovisku, ktoré pripomína, že Kuciak naposledy písal o známom podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi.

Nadační fond nezávislé žurnalistiky zastrešujúci českých novinárov uvádza, že v priebehu niekoľkých mesiacov je to už druhá vražda investigatívneho novinára v Európskej únii.

„Útoky na novinárov a ich slovné napádanie pre ich prácu sú útokmi proti slobode slova. Ich vraždy na základe ich práce sú potom holým barbarstvom, ktoré nesmie byť v demokraciách chápané ako ticho prijímané riziko povolania,“ píšu českí novinári.

Pripájajú sa preto k výzvam slovenských žurnalistov a spolu s nimi veria, „že slovenská polícia urobí všetky potrebné kroky nielen k vypátraniu zločincov, ale tiež k zaisteniu bezpečia ľudí pracujúcich v médiách“.

Beňová žiada minútu ticha v europarlamente

Europoslankyňa Monika Beňová (Smer) požiada vedenie Európskeho parlamentu, aby na svojej schôdzi v stredu a vo štvrtok odsúdili vraždu reportéra Jána Kuciaka a jeho priateľky a uctili si ich minútou ticha.

"Samozrejme, že to však nestačí. Novinárov a slobodu slova si ctí každá demokratická spoločnosť a verím, že vraha/ov čo najrýchlejšie odsúdia," napísala Beňová na Facebooku s tým, že sa ťažko hľadajú slová, ktoré by zdesenie a najmä odsúdenie tohto ohavného činu dostatočne popísali. Beňová zároveň vyjadrila úprimnú sústrasť rodine aj kolegom.

Ak orgány činné v trestnom konaní v primeranom čase vraždu objektívne nevyšetria, tak slovenskí europoslanci za Európsku ľudovú stranu (EĽS) budú žiadať o prerokovanie prípadu Európskym parlamentom a prijatie ďalších opatrení, ktoré ochránia žurnalistov pred násilím.

Avizujú to slovenskí europoslanci združení v EĽS - Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Miroslav Mikolášik, József Nagy a Anna Záborská. Ako sa uvádza v ich spoločnom vyhlásení.

Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu združení v Európskej ľudovej strane sú zdesení z brutálnej vraždy reportéra redakcie Aktuality.sk a jeho snúbenice.

„Útok na novinára je útokom na slobodu slova a celý demokraticky systém,“ tvrdia a vyzývajú políciu a príslušné bezpečnostné zložky, aby tento prípad dôkladne vyšetrili a odhalili páchateľa aj objednávateľa tohto ohavného činu.

Kollára vražda novinára znepokojila

Hnutie Sme rodina vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho družky. Je zároveň znepokojené tým, že išlo o úkladnú vraždu, ktorá zrejme súvisela s Kuciakovou investigatívnou prácou.

"Vyjadrujeme ľútosť a znepokojenie nad tým, čo sa stalo, a o čom informoval policajný prezident Tibor Gašpar na tlačovej besede k vražde novinára Jána Kuciaka s družkou - že ide o úkladnú vraždu, a že najpravdepodobnejším motívom je novinárska investigatívna činnosť zavraždeného. Dúfame, že táto spoločnosť sa neposúva do stavu, kedy budú novinári bežne vystavovaní takýmto postupom," vyhlásil predseda hnutia Boris Kollár.

Most tiež apeluje, aby sa vražda nezneužila

Predstavitelia strany Most-Híd ostro odsudzujú vraždu investigatívneho reportéra Jána Kuciaka a vyzývajú orgány činné v trestnom konaní, aby sa prípadu, akému sme na Slovensku doteraz nečelili, venovali s maximálnym nasadením. Zároveň vyjadrujú úprimnú sústrasť pozostalým oboch obetí.

"Ak by závery vyšetrovania vraždy potvrdili mediálne úvahy o spojitosti smrti mladého novinára s jeho investigatívnou činnosťou, bol by to útok proti slobode slova a prejavu, ktorú musí odsúdiť celá spoločnosť," vyhlásili členovia Most-Híd vo svojom stanovisku.

Objasnenie prípadu v čo najkratšom čase a potrestanie páchateľov je podľa Mosta-Híd v záujme celej spoločnosti. "Rovnako je dôležité nezneužívať túto tragickú udalosť na politický boj," dopĺňa Most-Híd.

Vražda Kuciaka

Novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenicu niekto zavraždil v ich dome. Policajný prezident Tibor Gašpar informoval, že príčinou smrti boli pravdepodobne strelné poranenia hrudníka respektíve hlavy. V pondelok tiež povedal, že čas smrti predpokladajú niekedy od štvrtka (22.2.) do nedele 25.2.). Pravdepodobne to bola dvojnásobná úkladná vražda, ktorej motív mal súvisieť s prácou novinára.

Polícia našla ich telá v rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Páchateľ je na úteku. Políciu zalarmovala rodina, ktorej sa mladý pár už týždeň neozval. Keď policajti prišli na miesto, videli cez okno ležať niekoho na zemi. Privolali hasičov a za ich asistencie dom otvorili. Na mieste sú kriminalisti.